Desenrola 2.0: Ministério da Fazenda projeta descontos de até 90% em dívidas

O governo federal anuncia o programa Desenrola 2.0, que oferecerá descontos de 20% a 90% em dívidas para aliviar a situação financeira das famílias brasileiras. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou que o programa trará taxas de juros reduzidas e condições favoráveis para a regularização de débitos. A divulgação oficial está prevista para esta semana.

O Ministério da Fazenda anunciou que o programa Desenrola 2.0 trará descontos significativos nas dívidas dos brasileiros, com reduções que podem variar de 20% a 90% do valor total.

Durante pronunciamento nesta segunda-feira (27), o ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou que o objetivo é oferecer condições mais favoráveis para que as famílias possam regularizar suas situações financeiras. Segundo Durigan, os descontos serão amplos e acompanhados de taxas de juros muito menores, o que permitirá que os devedores tenham um alívio em suas obrigações.

'A gente vai chegar a descontos de até 90% nesse programa. Então, com um desconto amplo, com uma taxa de juros muito menor, vai permitir que as famílias se desenrolem, ganhem espaço e ganhem folha', afirmou o ministro. Ele ressaltou que os bancos já estão pactuando com o governo para reduzir as taxas de juros, o que deve facilitar a adesão ao programa.

Durigan não forneceu detalhes específicos sobre como o programa funcionará, mas adiantou que as considerações finais serão apresentadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (28). O ministro também informou que o detalhamento completo do Desenrola 2.0 será divulgado pelo Planalto ainda nesta semana.

'Nós vamos fazer um chamado à ação para as pessoas, a partir do anúncio do presidente, para que as pessoas de maneira muito tranquila, muito direta, muito didática, possam procurar os seus bancos. Então, eu espero aqui que a gente atinja dezenas de milhões de pessoas pelo país', concluiu Durigan. O programa é visto como uma iniciativa importante para aliviar a carga financeira de milhões de brasileiros, especialmente em um momento de recuperação econômica pós-pandemia.

A expectativa é que o Desenrola 2.0 tenha um impacto significativo na redução do endividamento das famílias e na retomada do consumo no país. O ministro destacou ainda que a comunicação do programa será feita de forma clara e acessível, visando facilitar o acesso da população aos benefícios oferecidos. A medida faz parte de um conjunto de ações do governo para estimular a economia e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos





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