Desenrola 2.0: Governo lança programa de renegociação de dívidas com FGTS e Fies

O governo federal anunciou o Desenrola 2.0, um programa de renegociação de dívidas que permite o uso do FGTS, renegociação do Fies e oferece descontos de até 90% para pessoas físicas e condições especiais para empresas e setor rural.

O governo federal lançou nesta segunda-feira (4) o Desenrola 2.0, um programa abrangente destinado a auxiliar indivíduos e empresas endividados a renegociarem suas dívidas . Esta versão atualizada apresenta diversas novidades, incluindo a possibilidade de utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ( FGTS ) para quitar débitos, a renegociação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil ( Fies ) e medidas para restringir gastos em plataformas de apostas.

Em um contexto de ano eleitoral e crescente endividamento no Brasil, o governo Lula aposta que este mecanismo de negociação contribuirá para a melhoria da situação financeira da população, especialmente das famílias, e para o aumento de sua popularidade. O Desenrola 2.0 estabelece critérios específicos para a adesão de pessoas físicas, exigindo uma renda mensal de até cinco salários mínimos (R$ 8.105).

O programa foca na quitação de dívidas de cartão de crédito, cheque especial e Crédito Direto ao Consumidor (CDC), desde que tenham sido contraídas até 31 de janeiro deste ano e estejam em atraso há pelo menos 90 dias. Os bancos oferecerão novas opções de crédito com taxa de juro máxima de 1,99% ao mês, prazos de até 48 meses e limites de dívida de até R$ 15 mil por instituição financeira.

Os descontos variam de 30% a 90%, dependendo do tipo de dívida e do tempo de atraso, com abatimentos maiores para débitos mais antigos. Estudantes com dívidas do Fies também serão beneficiados, com descontos que podem chegar a 99% para aqueles inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e com atrasos superiores a 360 dias.

O programa também contempla empresas e o setor rural, oferecendo condições especiais para renegociação de dívidas através do ProCred e Pronampe, com ampliação de prazos e aumento do crédito disponível. Para o setor rural, o Desenrola Rural teve seu prazo de cobertura estendido até 20 de dezembro de 2026, visando beneficiar mais de 800 mil agricultores familiares.

A iniciativa representa um esforço significativo do governo para aliviar o fardo do endividamento e estimular a recuperação econômica, especialmente em um momento de desafios econômicos e sociais. A expectativa é que o Desenrola 2.0 tenha um impacto positivo na vida de milhões de brasileiros, proporcionando-lhes a oportunidade de restabelecer sua saúde financeira e retomar o planejamento de longo prazo.

O programa busca equilibrar a necessidade de oferecer alívio aos endividados com a responsabilidade fiscal, estabelecendo limites e condições claras para a renegociação das dívidas. A utilização do FGTS como forma de pagamento representa uma inovação importante, permitindo que os trabalhadores utilizem seus recursos para quitar débitos e evitar o agravamento da situação financeira.

A renegociação do Fies também é um passo crucial para aliviar o endividamento de estudantes e garantir que eles possam concluir seus estudos sem o peso das dívidas. A restrição de gastos em plataformas de apostas visa proteger os consumidores e evitar que eles se endividem ainda mais em atividades de risco. O Desenrola 2.0 é um programa complexo e abrangente, que exige a colaboração de diversos atores, incluindo bancos, instituições financeiras, empresas e o governo.

O sucesso da iniciativa dependerá da capacidade de todos os envolvidos de trabalhar em conjunto para garantir que os benefícios cheguem a quem realmente precisa





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