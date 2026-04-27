Desenrola 2.0: Governo Federal Confirma Uso do FGTS em Novo Programa de Renegociação de Dívidas

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou que o 'Desenrola 2.0' utilizará o FGTS para auxiliar na renegociação de dívidas, com limite de saque. O programa será lançado em maio e busca oferecer taxas de juros menores através da colaboração com os bancos.

O governo federal está se preparando para lançar o ' Desenrola 2.0 ', um novo programa de renegociação de dívidas que visa auxiliar milhões de brasileiros endividados.

A confirmação veio do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que detalhou a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como ferramenta central para viabilizar o pagamento de débitos atrasados. No entanto, o ministro enfatizou que haverá um limite estabelecido para os saques do FGTS, buscando equilibrar o acesso ao benefício com a sustentabilidade do fundo.

O anúncio oficial do programa está previsto para esta semana, com a expectativa de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresente os detalhes e o cronograma de implementação. A entrada em vigor do 'Desenrola 2.0' está agendada para maio, oferecendo um prazo para que os cidadãos se preparem e busquem informações sobre como participar. A iniciativa do governo federal surge em um contexto econômico desafiador, marcado por taxas de juros ainda elevadas, embora com sinais de arrefecimento.

O 'Desenrola 2.0' busca aproveitar essa janela de oportunidade para oferecer condições mais favoráveis de renegociação, reduzindo o custo do crédito para as famílias e estimulando a retomada do consumo. As discussões sobre o programa foram intensas, envolvendo reuniões entre o ministro Durigan e representantes das principais instituições financeiras do país, incluindo a Caixa Econômica Federal. Segundo o ministro, houve um consenso técnico abrangente em todos os pontos, demonstrando a colaboração entre o governo e o setor bancário.

A contrapartida exigida dos bancos será a oferta de taxas de juros menores na renegociação das dívidas, tornando o programa mais acessível e eficaz. Durigan ressaltou que o 'Desenrola 2.0' será uma medida pontual, e não um programa periódico, visando atender às necessidades imediatas dos endividados sem comprometer a estabilidade fiscal a longo prazo.

A proibição das plataformas de mercados preditivos, uma decisão recente do governo, também recebeu apoio das instituições financeiras, que a consideram um passo importante para proteger os consumidores e garantir a integridade do mercado. Paralelamente ao anúncio do 'Desenrola 2.0', o cenário econômico internacional e doméstico apresentou variações significativas. O dólar e o Ibovespa fecharam em queda, influenciados pela alta do petróleo e pelas tensões geopolíticas no Oriente Médio, especialmente em relação à situação no Irã.

A política monetária também se manteve no foco das atenções, com investidores monitorando as decisões do Banco Central e as perspectivas para a taxa de juros. Em contrapartida, o real se destacou como uma das moedas com maior apreciação frente ao dólar, impulsionado pelo alívio nos mercados de commodities. Nos Estados Unidos, o Dow Jones apresentou leve queda, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq registraram ganhos modestos.

No setor empresarial, a Vale prevê um aumento de 20% na receita do primeiro trimestre, de acordo com estimativas de analistas. Outras notícias relevantes incluem a análise do processo de aporte da American Airlines na Azul, com o prazo para a entrada de terceiros interessados se encerrando nesta segunda-feira.

Além disso, há discussões sobre a retirada de terrenos da Gleba A, uma área ambiental na Serrinha do Paranoá, e de um imóvel localizado no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), no Distrito Federal, para fins de desenvolvimento





valoreconomico / 🏆 4. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Desenrola 2.0 FGTS Renegociação De Dívidas Dario Durigan Economia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FGTS só deve ser liberado se recurso pagar íntegra da dívida no novo Desenrola; entendaPlano é autorizar saque de até 20% do saldo disponível para quem tem renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105)

Read more »

BC: Comprometimento de renda das famílias com dívidas sobe a 29,7% em fevereiro, nível recordeNesse contexto, governo quer lançar 'novo Desenrola' esta semana

Read more »

Novo Desenrola: Lula busca reconquistar eleitorado de baixa renda com renegociação de dívidasO governo federal lança uma nova edição do programa Desenrola, com foco na renegociação de dívidas para famílias de baixa renda, em uma tentativa de recuperar o apoio eleitoral perdido para a direita. O programa exclui apostadores e estuda restringir o acesso a bets.

Read more »

Lula Lançará Desenrola 2 em Maio para Refinanciar DívidasO presidente Lula planeja lançar o Desenrola 2 em 1º de maio, um programa de refinanciamento de dívidas bancárias com juros baixos e descontos significativos, visando devedores de baixa renda e impulsionar sua popularidade.

Read more »

Desenrola 2.0: Durigan confirma uso do FGTS em programa para endividadosSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Governo estuda editar MP para agilizar uso do FGTS para abatimento de dívidasCom Medida Provisória, governo ganha tempo enquanto o Congresso Nacional analisa a proposta. Governo havia desistido de usar o FGTS por ter encontrado dificuldades jurídicas.

Read more »