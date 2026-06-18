Desempenhos dos cariocas na abertura da Copa do Mundo 2026

Resumo das atuações dos jogadores de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo na primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

A rodada de abertura da Copa do Mundo de 2026 ofereceu um palco para os grandes clubes do Rio de Janeiro. Flamengo , Fluminense , Vasco e Botafogo , juntos, contribuíram com 12 jogadores para as seleções participantes.

O Flamengo destacou-se como o clube carioca com maior representação, com nove atletas convocados. No geral, foram quatro brasileiros entre os convocados do país, que atuaram em diferentes partidas da fase de grupos, com desempenhos variados. O meia do Flamengo, por exemplo, jogou 61 minutos na estreia, mas recebeu críticas pelos erros de passe, terminando com 79% de aproveitamento nesse fundamento.

Em contraste, um defensor também do Flamengo, que atuou como lateral direito, foi elogiado pela segurança defensiva, com dois cortes dentro da área, uma interceptação e uma recuperação de posse. Outro zagueiro rubro-negro foi titular e jogou os 90 minutos, contribuindo ofensivamente com dois passes decisivos e seis cruzamentos, embora não tenha evitado o empate de sua seleção. Um meio-campista do Flamengo entrou no segundo tempo e, em 18 minutos, registrou quatro passes decisivos e 96% de precisão nos passes.

Do Fluminense, o atacante formou dupla com Enner Valencia na derrota por 1 a 0 para a Costa do Marfim, mas teve atuação discreta, com apenas uma finalização e perda de posse em 15 oportunidades. Pelo Vasco, um ponta entrou no intervalo do empate do Uruguai com a Arábia Saudita e atuou por 45 minutos, destacando-se por 'destravar' jogadas ofensivas pelo lado direito, embora tenha perdido a bola sete vezes.

Já outro jogador vascaíno, também ponta, teve participação curta de oito minutos na vitória da Colômbia sobre o Uzbequistão, com poucas ações ofensivas e uma vitória em duelo defensivo. O Botafogo teve apenas um representante, um volante que entrou aos 35 minutos do segundo tempo no empate do Brasil com Marrocos, dando mais ritmo ao meio-campo, mas desperdiçando uma chance clara nos acréscimos.

No geral, os desempenhos dos cariocas refletiram uma mistura de contribuições positivas e momentos de inconsistência durante a primeira rodada do torneio





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