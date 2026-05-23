Desempenho do petista permanecem em avaliação negativa, mas melhora de avaliação geral

A pesquisa do Datafolha, realizada em 139 cidades com 2.004 participantes, mostra que a parte do eleitorado que considera a gestão positiva oscilou positivamente dois pontos percentuais, enquanto a negativa oscilou um ponto para baixo em relação ao levantamento anterior, divulgado no último sábado (16). Na nova pesquisa, aprovação e desaprovação aparecem empatadas em 48%, no levantamento anterior, 45% aprovavam o governo Lula, e 51% desaprovavam.

Apesar do avanço, desempenho do petista ainda é visto como negativo; para 38% dos brasileiros, gestão é ruim ou péssima e outros 32% consideram ótima ou boa.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de entregas da 6ª Teia Nacional de Pontos de Cultura no Espírito Santo — Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República. A mais recente pesquisa Datafolha revela uma melhora na avaliação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, embora a percepção ainda seja predominantemente negativa. Enquanto 32% dos entrevistados consideram a gestão ótima ou boa, 38% a veem como ruim ou péssima





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pesquisa Datafolha Avaliação Governo Lula Oposição Incêndio De Queiroz Dark Horse (Filme)

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Datafolha: 68% de endividados acreditam que vão se beneficiar com o Desenrola 2Pesquisa aponta que mais de 6 em cada 10 brasileiros ficaram sabendo da segunda edição do programa de renegociação de dívidas

Read more »

Datafolha: 68% dos endividados acham que vão se beneficiar do Desenrola 2.0Para 82%, o programa tem impacto positivo para a economia como um todo.

Read more »

A nova pesquisa Datafolha traz de volta o fator Michelle BolsonaroA nova pesquisa Datafolha traz de volta o fator Michelle Bolsonaro

Read more »

Avaliação negativa do governo de Lula e impacto no desempenho eleitoralUma pesquisa do Datafolha divulgada em 23 de junho mostrou que a avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda supera a positiva, mas a diferença entre os índices vem diminuindo nas últimas semanas. O Datafolha entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 139 municípios, em entrevistas presenciais realizadas nos dias 20 e 21 de maio, e a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A distância entre a avaliação negativa e a positiva, que era de 11 pontos percentuais em abril, caiu para 6 pontos no levantamento atual.

Read more »