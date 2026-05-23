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Desempenho do petista permanecem em avaliação negativa, mas melhora de avaliação geral

Governo E Políticos News

Desempenho do petista permanecem em avaliação negativa, mas melhora de avaliação geral
Pesquisa DatafolhaAvaliação Governo LulaOposição
📆5/23/2026 2:46 PM
📰JornalOGlobo
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A pesquisa do Datafolha, realizada em 139 cidades com 2.004 participantes, mostra que a parte do eleitorado que considera a gestão positiva oscilou positivamente dois pontos percentuais, enquanto a negativa oscilou um ponto para baixo em relação ao levantamento anterior, divulgado no último sábado (16). Na nova pesquisa, aprovação e desaprovação aparecem empatadas em 48%, no levantamento anterior, 45% aprovavam o governo Lula, e 51% desaprovavam.

Apesar do avanço, desempenho do petista ainda é visto como negativo; para 38% dos brasileiros, gestão é ruim ou péssima e outros 32% consideram ótima ou boa.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de entregas da 6ª Teia Nacional de Pontos de Cultura no Espírito Santo — Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República. A mais recente pesquisa Datafolha revela uma melhora na avaliação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, embora a percepção ainda seja predominantemente negativa. Enquanto 32% dos entrevistados consideram a gestão ótima ou boa, 38% a veem como ruim ou péssima

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