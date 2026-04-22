Desembargadora do TJPA gera controvérsia ao comparar redução de auxílios a regime de escravidão

Com rendimentos de R$ 91 mil em um único mês, desembargadora paraense critica o corte de gratificações e afirma que magistrados estão enfrentando dificuldades financeiras extremas.

A desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará, Eva do Amaral Coelho, que possui uma trajetória de mais de quatro décadas na magistratura brasileira, tornou-se o centro de uma polêmica recente após declarar, durante uma sessão da 3.ª Turma de Direito Penal do tribunal, que teme uma redução nas condições de vida da categoria.

A magistrada classificou como uma expressão chula e vagabunda o termo penduricalhos, utilizado frequentemente para descrever adicionais e gratificações que elevam os rendimentos dos juízes para além do teto constitucional. Em sua fala, a desembargadora argumentou que a limitação desses valores, impulsionada por decisões do Supremo Tribunal Federal, levaria os magistrados a um regime análogo à escravidão, alegando que colegas já estariam cortando gastos essenciais, como consultas médicas e medicamentos, devido ao suposto arrocho financeiro que a carreira estaria enfrentando. Os registros financeiros revelam que, apenas no mês de março deste ano, a desembargadora recebeu R$ 91 mil líquidos, acumulando R$ 216 mil no primeiro trimestre, valores que excedem consideravelmente o teto do funcionalismo público federal. Sua carreira, iniciada em 1985 na cidade de Afuá, consolidou-se ao longo dos anos com atuações marcantes e, por vezes, controversas. Entre os episódios mais sensíveis de sua trajetória, destaca-se sua atuação no julgamento do Massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido em 1996. Na época, como juíza de primeira instância, ela tomou decisões que foram alvo de críticas, incluindo a exclusão de uma prova pericial fundamental da Unicamp, que apontava a responsabilidade da Polícia Militar no uso de armas de grosso calibre contra trabalhadores rurais. Posteriormente, a magistrada solicitou seu afastamento do caso, mas o episódio permanece como um marco complexo em sua biografia profissional. Apesar das críticas sobre a remuneração, a desembargadora, que completará 74 anos em julho, defende que a magistratura exige sacrifícios pessoais imensos. Em diversas ocasiões, ela mencionou o volume exaustivo de trabalho, que muitas vezes invade finais de semana e requer dedicação integral. Em uma entrevista concedida à Associação dos Magistrados do Estado do Pará em 2020, ela ressaltou que os juízes devem pautar suas condutas pela prudência, empatia e decoro, evitando o apego ao cargo e mantendo a dignidade funcional. Contudo, suas recentes declarações sobre a remuneração reacenderam o debate público sobre os privilégios do Judiciário. Enquanto defende que a sociedade sentirá o impacto da redução de gastos com o setor, críticos apontam que a disparidade entre os vencimentos da magistratura e a realidade econômica da maior parte da população brasileira torna a comparação com a escravidão uma fala desproporcional e insensível ao contexto social do país, onde milhões de trabalhadores vivem com salários drasticamente inferiores aos valores recebidos por ela em um único mês





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