Desembargadora Bahia recebeu mais de R$ 267 mil em pagamentos após suspeitas de venda de sentenças, deixando o TJ-BA

A desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), está envolvida em denúncias de venda de sentenças, após receber pagamentos ersetztems posteriores à sua acusação em abril de 2024, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR). A PGR relata que a desembargadora simulou empréstimos e utilizou joelhos para ocultar pagamentos ilegais de Adailton Maturino, operador apontado como falso cônsul da Guiné-Bissau. Uma das provas mais fortes é o Rolex apreendido em sua casa, pertença do operador, e a participação em eventos e jantares no restaurante mantido pelo operador.

Em 2026, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago recebeu aproximadamente R$ 267 mil em pagamentos após acusações de venda de sentenças. A PGR detetou que ela recebeu propinas em dinheiro, relógio Rolex, jantares em um restaurante e propôs empréstimos ilegais a familiares.

A defesa alegou inocência e sustentou que a PGR apresentou fatos novos nas alegações finais. Além disso, Maria do Socorro aparece entre os frequentadores de um restaurante japonês mantido por Adailton Maturino, operador apontado como falso cônsul da Guiné-Bissau, em troca de alimentos em dinheiro vivo. A Operação Faroeste, conduzida pela Polícia Federal sob o comando do STJ, identificou tal esquema em 2019, envolvendo magistrados, advogados, empresários e lobistas





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