Desembargador Preso no Caso TH Joias Pede Liberdade ou Prisão Domiciliar ao STF

Macário Júdice, detido desde dezembro em relação ao caso TH Joias, alega inocência e questiona a competência do STF, solicitando soltura ou prisão domiciliar com tornozeleira.

Em um movimento que agita o cenário jurídico brasileiro, o desembargador Macário Júdice , detido desde dezembro no bojo do caso TH Joias, formalizou um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF ), pleiteando sua libertação imediata ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica.

A defesa do magistrado reiterou com veemência a inocência de Júdice em relação às acusações que o ligam a atividades de crime organizado, buscando assim reverter a situação de encarceramento que se prolonga. A argumentação apresentada pelos advogados de defesa ao STF centra-se na prerrogativa de foro que, segundo eles, o desembargador federal Macário Júdice possui perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sustentam que, na constelação de indivíduos denunciados na investigação que culminou em sua prisão, não há nenhuma autoridade com foro privilegiado no STF que, por si só, legitime a competência da mais alta corte do país para julgar o caso. Essa tese jurídica visa redirecionar o processo para a instância considerada adequada por seus representantes legais, questionando a jurisdição do STF na condução de parte da investigação. A prisão de Júdice decorre da suposta prática de vazamento de informações de uma operação policial direcionada ao ex-deputado TH Joias, figura com vínculos apontados ao Comando Vermelho. No entanto, o próprio desembargador contesta essa narrativa, afirmando que o alvo da Operação Zargun já possuía conhecimento prévio da diligência e, inclusive, já estaria implementando medidas evasivas desde o dia anterior à sua deflagração pela Polícia Federal. Essa alegação sugere que a informação pode ter chegado ao investigado por outras vias, não necessariamente através de sua atuação. Um ponto crucial na defesa de Júdice é a negação veemente de um encontro com o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar, na Churrascaria Assador. Este encontro foi, segundo a Polícia Federal, um elo vital para o suposto vazamento da operação. O desembargador, em contrapartida, apresentou uma versão alternativa para seu paradeiro no mesmo período, afirmando que estava jantando em outro local, na companhia de outros magistrados, advogados e um procurador. Essa narrativa seria corroborada, segundo a defesa, por testemunhas oculares e dados de geolocalização, que serviriam como prova irrefutável de sua ausência no local apontado pela investigação. A estratégia defensiva de Júdice ganha contornos ainda mais complexos com a menção a outras investigações em andamento, como a Operação Anomalia e o Procedimento de Investigação Criminal (PIC) conduzido pelo Ministério Público Federal (MPF). A defesa aponta que essas outras apurações indicam uma forte possibilidade de que o vazamento da Operação Zargun tenha, na verdade, originado-se de dentro da própria estrutura da Polícia Federal, colocando em xeque a credibilidade da linha de investigação que levou à prisão do desembargador. Essa linha de argumentação busca desviar o foco das responsabilidades atribuídas a Júdice, sugerindo que a falha na segurança da informação pode residir em outras esferas institucionais. A tensão jurídica em torno do caso TH Joias e a situação de Macário Júdice continuam a evoluir, com o STF agora ponderando o pedido de liberdade apresentado pela defesa, em um desdobramento que promete manter o interesse público e da comunidade jurídica. A defesa do desembargador Macário Júdice, preso desde dezembro em decorrência das investigações do caso TH Joias, apresentou um pedido de soltura ou, subsidiariamente, de prisão domiciliar monitorada por tornozeleira eletrônica ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A principal alegação dos advogados é a inocência de Júdice em relação às acusações de envolvimento com o crime organizado. Eles argumentam que, por ser um desembargador federal, Macário Júdice possui prerrogativa de foro no Superior Tribunal de Justiça (STJ), e não no STF, uma vez que nenhum dos demais denunciados na investigação que o levou ao encarceramento detém foro na Suprema Corte, o que, em tese, justificaria a incompetência do STF para julgar o caso. A prisão do magistrado está atrelada à suposta prática de vazamento de informações sobre uma operação policial destinada a desmantelar um esquema ligado ao ex-deputado TH Joias, investigado por suas supostas conexões com o Comando Vermelho. Júdice, contudo, nega a autoria do vazamento e afirma que o alvo da Operação Zargun já estava ciente da ação policial há pelo menos um dia antes de sua deflagração, adotando medidas para evitar a captura. Ele refuta a informação da Polícia Federal de que teria se encontrado com o ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, na Churrascaria Assador, evento este considerado crucial para o vazamento. Para comprovar sua versão, Júdice alega que, no horário em questão, estava jantando em outro local com colegas magistrados, advogados e um procurador, o que, segundo sua defesa, pode ser confirmado por testemunhas e dados de geolocalização. A estratégia defensiva também levanta a hipótese de que o vazamento da Operação Zargun tenha ocorrido de dentro da própria Polícia Federal, citando outras investigações, como a Operação Anomalia e um PIC do MPF, que supostamente indicariam essa possibilidade. Essa linha de defesa busca desviar a atenção das acusações direcionadas a Júdice e sugerir que a falha na condução da operação pode ter se originado em outras instâncias. O caso TH Joias segue gerando desdobramentos significativos, com o desembargador Macário Júdice sendo um dos personagens centrais em meio às investigações. Preso desde dezembro, Júdice, através de seus defensores, direcionou um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitando sua imediata libertação ou, em caráter alternativo, a concessão de prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. A peça processual apresentada argumenta a inocência do magistrado em relação às acusações que o associam a atividades criminosas organizadas. A defesa fundamenta seu pedido, em parte, na prerrogativa de foro que, segundo entendem, recai sobre Macário Júdice como desembargador federal, assegurando-lhe um foro competente no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ressaltam que a investigação que resultou em sua detenção não envolve outras autoridades com foro no STF, o que, para a defesa, questiona a competência da Suprema Corte para conduzir o caso em sua totalidade. A acusação que pesa sobre Júdice é a de ter vazado informações cruciais sobre uma operação policial deflagrada contra o ex-deputado TH Joias, este último apontado por ligações com o Comando Vermelho. No entanto, o desembargador rechaça tal imputação, alegando que o alvo da Operação Zargun já dispunha de conhecimento prévio sobre a diligência. Conforme sustentado por Júdice, o investigado já estaria tomando providências evasivas desde o dia anterior à operação, indicando que a informação pode ter circulado por outros canais. Desmentindo um encontro específico apontado pela Polícia Federal, que o ligaria a Rodrigo Bacellar, ex-presidente da Alerj, na Churrascaria Assador e que teria sido vital para o vazamento, Júdice afirma que, no período em questão, participava de um jantar em outro estabelecimento, acompanhado por outros magistrados, advogados e um procurador. Esta alegação, segundo a defesa, seria comprovada por meio de testemunhos e análise de dados de localização. Ademais, a defesa de Júdice trouxe à tona a existência de outras investigações em curso, como a Operação Anomalia e um Procedimento de Investigação Criminal (PIC) do Ministério Público Federal, que, em sua ótica, sugerem que o vazamento da Operação Zargun pode ter tido origem interna na própria Polícia Federal. Essa perspectiva busca oferecer uma explicação alternativa para a falha na confidencialidade da operação, transferindo o foco das responsabilidades.





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