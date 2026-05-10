Desembargador federal afastado por violência doméstica desaparece no Rio de Janeiro

A Polícia Civil investiga o sumiço de Alcides Martins Ribeiro Filho, visto pela última vez na Zona Sul do Rio após sacar dinheiro e seguir para a Vista Chinesa.

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros, conhecida como DDPA, está conduzindo uma investigação minuciosa e complexa para localizar o desembargador federal Alcides Martins Ribeiro Filho , de 63 anos de idade.

O magistrado foi visto pela última vez na região da Zona Sul do Rio de Janeiro, há aproximadamente vinte e cinco dias, o que tem gerado grande preocupação entre seus familiares e as autoridades competentes. De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, todo o processo investigativo está sendo mantido sob sigilo absoluto, visando preservar a integridade das diligências e a privacidade dos envolvidos no caso.

Os relatos iniciais indicam que o contato entre o desembargador e seus parentes foi interrompido abruptamente no dia 14 de abril. Um detalhe relevante apontado pelas investigações é que, pouco antes de sumir, o homem teria realizado o saque de uma quantia considerável de dinheiro em espécie, seguindo posteriormente em direção à região da Vista Chinesa, um ponto turístico emblemático da capital fluminense, situado na Zona Sul.

A polícia agora tenta traçar a rota exata percorrida pelo magistrado e verificar câmeras de segurança que possam ter registrado sua passagem por locais estratégicos da cidade. Entretanto, a trajetória profissional e pessoal de Alcides Martins Ribeiro Filho tem sido marcada por controvérsias graves nos últimos tempos, o que adiciona camadas de complexidade ao caso.

Em maio do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça, órgão responsável pela fiscalização administrativa do Poder Judiciário, determinou o seu afastamento imediato das funções do cargo. Essa decisão drástica foi tomada após a apresentação de denúncias severas de agressão contra a mulher, ocorridas dentro de um apartamento localizado no bairro de Ipanema, também na Zona Sul do Rio.

Segundo a fundamentação do CNJ, o afastamento não foi apenas uma medida cautelar, mas sim motivado por um conjunto de condutas inadmissíveis para alguém que ocupa a posição de desembargador. Entre as acusações que pesavam contra ele, destacam-se a violência doméstica, a resistência ativa à prisão, a prática de lesão corporal contra agentes policiais durante a tentativa de detenção e o abuso de autoridade.

O conselho ressaltou que as circunstâncias do caso evidenciam um comportamento explosivo e irascível, características que são totalmente incompatíveis com os requisitos mínimos de equilíbrio e conduta ética necessários para o exercício da função jurisdicional, que exige imparcialidade e respeito irrestrito às leis. O episódio que desencadeou a crise administrativa ocorreu especificamente no dia 25 de maio, quando o desembargador foi conduzido sob custódia para a delegacia após suspeitas de violência contra a mulher.

A ocorrência teve início em um apartamento na rua Aníbal de Mendonça, em Ipanema. Policiais Militares do 23º BPM, com base no Leblon, foram acionados para intervir em uma situação de agressão doméstica. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima, que relatou ter sido agredida fisicamente por seu companheiro, o magistrado.

A situação escalou rapidamente, resultando na resistência do desembargador em colaborar com a guarnição policial, o que levou à sua condução forçada para a 14ª DP do Leblon para a lavratura do auto de prisão e a coleta de depoimentos. A complexidade do caso agora se soma ao mistério de seu desaparecimento, criando um cenário onde as autoridades precisam lidar simultaneamente com a busca por uma pessoa desaparecida e com o histórico criminal de um servidor público de alto escalão.

A sociedade e os órgãos de justiça aguardam agora por qualquer pista que possa levar ao paradeiro de Alcides Martins Ribeiro Filho, enquanto a DDPA intensifica as buscas em áreas florestais e urbanas da Zona Sul





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