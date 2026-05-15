Desembargador, ex-procurador e ex-secretário estadual envolvidos em fraude no setor de combustíveis

Investigações da Polícia Federal (PF) apontam que o desembargador Guaraci de Campos Vianna, o ex-procurador-geral do estado do Rio, Renan Saad, e o ex-secretário estadual da Fazenda Juliano Pasqual estão envolvidos em fraudes no setor de combustíveis envolvendo o grupo Refit, dono da Refinaria de Manguinhos. Além disso, o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, não está imune a custos, pois está sendo alvo do bloqueio de R$ 52 bilhões em ativos financeiros e da suspensão de suas atividades econômicas.

O desembargador Guaraci de Campos Vianna, o ex-procurador-geral do estado do Rio, Renan Saad, e o ex- secretário estadual da Fazenda Juliano Pasqual estão envolvidos em uma operação da Polícia Federal (PF), que investiga fraudes no setor de combustíveis envolvendo o grupo Refit, dono da Refinaria de Manguinhos.

Além disso, o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, não está imune a investigações, pois está sendo alvo do bloqueio de R$ 52 bilhões em ativos financeiros e da suspensão de suas atividades econômicas. A defesa de Castro afirma que foi surpreendida com a operação e que ainda não tomou conhecimento do objeto do pedido de busca e apreensão.

A investigação aponta a existência de decisões favoráveis e indevidas em favor da Refinaria de Manguinhos, a qual estaria envolvida no esquema de blindagem. Guaraci de Campos Vianna, Saad e Pasqual foram exonerados das funções e estão afastados das funções públicas após decisão do Conselho Nacional de Justiça. Todos os ex-funcionários estão à disposição da Justiça para dar as explicações necessárias. Já a Procuradoria Geral do Estado (PGE) ingressou com inúmeras ações contra a Refit





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