Descontrole diplomático na Democrácia Cristã; Sentença do STF pode mudar para Bolsonaro e Maia no Master

Notícias sobre a disputa interna no Democracia Cristã, a denúncia de existência de irregularidades na contratação de um ex-ministro investigado no Master, e a pressão sobre a ministra Cármen Lúcia no julgamento do caso é algumas das notícias destacadas no texto.

Basília Rodrigues gosta de apurar e explicar. Jornalista há 18 anos, é especializada na cobertura de Política e Judiciário. Venceu Troféu Mulher Imprensa , +Admirados Jornalista s Brasileiros, Prêmio Especialistas, NaTelinha/ UOL e Engenho .

Democracia Cristã lança pré-candidatura de ex-ministro do STF e abre disputa interna; Aldo Rebelo diz que movimento por Joaquim Barbosa é ‘balão de ensaio’ O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa teve a pré-candidatura à presidência da República oficialmente anunciada, neste sábado (16), pelo Democracia Cristã.

"O Brasil urge. O povo brasileiro merece um novo capítulo em sua história. Joaquim Barbosa representa a possibilidade de união nacional e reconstrução da confiança do povo brasileiro das instituições. Sua trajetória honra os valores republicanos e responde ao desejo de mudança da sociedade brasileira".

Em janeiro, o mesmo partido lançou outro nome para presidência da República, o ex-ministro Aldo Rebelo. Aproveitou para criticar Barbosa.

"A candidatura anunciada em um balão de ensaio de Joaquim Barbosa é uma afronta a tudo que defendo como relações políticas". O SBT News também procurou Joaquim Barbosa. O ex-ministro, que vinha dizendo que não teria pretensões de voltar à política, ainda não se manifestou. Barbosa deixou o STF em julho de 2014, após maior momento de protagonismo em sua carreira como relator do julgamento do mensalão e presidente da corte.

PF afirma que Brasil pode pedir extradição de empresário Ricardo Magro, que está foragido Para investigação, ele pode estar na Espanha após fugir do Brasil para continuar com prática de crimes estruturado em organização criminosa dentro do país. Flávio Bolsonaro faz agenda política em SP e, após áudio com Vorcaro, aliados pregam por retomada de pré-campanha André Mendonça





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