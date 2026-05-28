Descoberto episódio da história da escravidão no Brasil

Um historiador descobriu a passagem de um irmão do lendário general confederado Nathan Bedford Forrest pelo Brasil. O episódio teria acontecido após o fim da escravidão nos EUA e quando ela ainda era permitida no Brasil, mas já após a proibição do tráfico para o país.

Um novo capítulo na história da escravidão no Brasil foi revelado por um historiador que descobriu a passagem de um irmão do lendário general confederado Nathan Bedford Forrest pelo país.

O episódio teria acontecido após o fim da escravidão nos EUA e quando ela ainda era permitida no Brasil, mas já após a proibição do tráfico para o país. O historiador Célio Antonio Alcantara Silva se deparou com um célebre sobrenome: William Hezekiah Forrest, major do exército confederado ao final da guerra civil americana.

Forrest era irmão do general confederado Nathan Bedford Forrest (1821-1877), também comerciante de cativos antes da guerra e primeiro líder da organização supremacista branca Ku Klux Klan. O resultado da Guerra de Secessão (1861-1865) foi o fim da escravidão nos EUA, mas a imigração confederada para o Brasil foi efetivamente organizada em torno de líderes de alto escalão da Confederação, como o ex-senador e coronel confederado William Huntchinson Norris, do Alabama.

Enquanto Brasil discute fim da escala 6x1, Argentina vai na contramão do mundo com reforma que retira direitos e permite jornada de até 12 horas por dia. O general Nathan Bedford Forrest durante a Guerra de Secessão. A incursão brasileira de Forrest insere-se, de acordo com Silva, no contexto histórico do que o pesquisador chama de 'crise da escravidão no Hemisfério Ocidental'.

O Brasil serviu como atrativo para esses indivíduos por apresentar escravidão legal e melhores condições de reprodução do sistema de plantagem. Assim como outros irmãos do general Forrest, Bill serviu sob as ordens do irmão mais velho no Exército Confederado. No cinema, o primogênito forneceu a irônica inspiração para o nome do personagem Forrest Gump no filme homônimo de 1994 feito por Robert Zemeckis.

O general, chamado de Mago da Sela por seus talentos de cavaleiro e chefe militar, foi um dos mais notórios integrantes da Ku Klux Klan. Na organização, era cultuado como 'Grande Mago'. O historiador e escritor norte-americano Shelby Foote (1916-2005) afirma que, embora tenha revelado inúmeros comandantes notáveis, a guerra civil americana conheceu apenas dois gênios autênticos: Nathan Forrest e Lincoln.

Quando Forrest morreu, em 1877, um jornalista escreveu em um periódico de Cincinnati, Ohio, que o intrépido comandante só temera um indivíduo ao longo da vida: o irmão Bill. Um biógrafo do comandante confederado produziu em 1902 o seguinte retrato de Bill: 'William Forrest, o terceiro filho, um alto capitão de batedores durante a guerra, era um homem grande e vistoso, um combatente temível, e foi ferido várias vezes.

Ele era muito quieto em maneiras, mas rápido na ação, e em dificuldades pessoais, às quais tinha apenas em razão de algum amigo mais fraco, era um antagonista perigoso'. Outro biógrafo de Forrest narra um episódio que dá ideia da audácia do irmão: o ataque ao Hotel Gayoso, em Memphis, Tennessee, então ocupada pelas forças da União, com o objetivo de capturar o general Stephen A. Hurlburt.

'O capitão Bill galopou para o Gayoso e, sem a formalidade de apear do cavalo, invadiu o lobby. Um oficial resistiu e foi alvejado. Parte do estado-maior de Hurlburt foi capturada, mas o general escapou', afirma o autor. Célio Alcantara Silva em 2019 no Monumento Nacional de Fort Sumter, em Charleston, na Carolina do Sul, marco inicial da Guerra de Secessão.

No trabalho de Silva, intitulado 'Entre o Mago e os Pirófagos: Os Últimos Registros de Tráfico Ilegal de Escravizados para o Brasil, 1866-1870', o autor cita duas cartas de um diplomata britânico não identificado com referências a 'um cidadão dos Estados Unidos chamado Forrest (um irmão da pessoa designada como General Forrest)'. Esse indivíduo, escreve George Buckley Mathew nos dias 3 e 18 de maio de 1870, 'deslocou-se alguns meses atrás da vizinhança de Santa Bárbara para a costa da África', de acordo com informação atribuída ao então cônsul britânico em exercício em Santos (SP), Elliot Bushb





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