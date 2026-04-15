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Descoberta Área de Lazer de Facção Criminosa com Piscina e Churrasqueira em Madureira

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Descoberta Área de Lazer de Facção Criminosa com Piscina e Churrasqueira em Madureira
Operação TorniqueteTerceiro Comando PuroSerrinha
📆4/15/2026 5:51 PM
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Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro desmantelam ponto de encontro luxuoso de facção criminosa na comunidade da Serrinha, em Madureira, Zona Norte. Local ostentava símbolos do Terceiro Comando Puro e possuía estruturas de segurança reforçadas. Operação Torniquete apreende motos roubadas e prende suspeitos, combatendo o financiamento do crime organizado.

Em uma operação conjunta que visa desarticular as bases financeiras e logísticas do crime organizado, agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar do Rio de Janeiro realizaram na última quarta-feira, 15 de abril de 2026, uma importante descoberta na comunidade da Serrinha , em Madureira , na Zona Norte da capital. No âmbito da Operação Torniquete , que tem como foco principal a repressão a roubos, furtos e receptação de cargas e veículos pelas facções criminosas, os policiais encontraram uma sofisticada área de lazer clandestina, utilizada como ponto de encontro e ostentação por membros do Terceiro Comando Puro (TCP).

O local, que exibia um nível de conforto e estrutura incomum para ambientes ligados ao tráfico, contava com uma piscina convidativa, uma churrasqueira equipada e um ambiente totalmente climatizado, evidenciando o poder financeiro e a capacidade de adaptação desses grupos. A entrada para este refúgio criminoso era guardada por uma porta de ferro reforçada, um indicativo claro das precauções tomadas para evitar a infiltração policial e garantir a segurança dos seus frequentadores. A audácia dos criminosos se manifestava também nas pichações encontradas no local.

A Estrela de Davi, um símbolo religioso com profundo significado cultural e histórico, havia sido apropriada pelos membros do TCP para representar o seu domínio na região, associada ao traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, popularmente conhecido como 'Peixão'. Essa apropriação indevida de símbolos, tanto religiosos quanto culturais, é uma tática recorrente utilizada por facções para consolidar sua identidade, impor medo e demarcar território. Além das pichações, os investigadores identificaram estruturas arquitetônicas que serviam como seteiras, pontos estratégicos para a vigilância e para a ação armada dos criminosos, demonstrando o planejamento e a militarização dessas comunidades sob o jugo do tráfico.

Até o momento, a operação resultou na prisão de três indivíduos, e em uma apreensão significativa de seis motocicletas roubadas, bens que provavelmente eram utilizados para facilitar a mobilidade e a prática de outros crimes, além de serem revendidos para financiar as atividades ilícitas. A Operação Torniquete, que tem sido uma força-tarefa crucial no combate à criminalidade no Rio de Janeiro, tem demonstrado resultados expressivos desde o seu início em setembro de 2024.

A colaboração entre a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), responsável pela inteligência investigativa e pela estratégia operacional, e os policiais militares, que garantiram o controle tático do terreno, tem sido fundamental para o sucesso das ações. Essa sinergia entre as diferentes forças de segurança do estado tem se mostrado um modelo eficaz para enfrentar a complexidade do crime organizado. Os números apresentados pela corporação são alarmantes e revelam a magnitude do problema: mais de 900 pessoas foram presas em pouco mais de um ano e meio.

O valor dos bens e cargas recuperados ultrapassa a marca de R$ 52 milhões, demonstrando o impacto direto na recuperação de patrimônio subtraído da sociedade. Adicionalmente, as ações da Operação Torniquete já conseguiram bloquear R$ 70 milhões em bens e valores pertencentes a organizações criminosas, um golpe financeiro significativo que visa sufocar a capacidade de atuação dessas facções. A descoberta desta área de lazer blindada em Madureira é mais um capítulo na contínua batalha do estado contra o tráfico de drogas e outras atividades criminosas, que buscam financiar suas operações através de crimes como roubo e furto de veículos e cargas, além de controlar territórios e impor sua lei pela força.

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Operação Torniquete Terceiro Comando Puro Serrinha Madureira Tráfico De Drogas

 

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