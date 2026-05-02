Descoberta na Índia de Serpente Pré-Histórica Gigante Rivaliza com a Titanoboa

Cientistas indianos descobriram os restos fossilizados de uma serpente pré-histórica gigante, a *Vasuki indicus*, que viveu há 47 milhões de anos. Com um comprimento estimado entre 11 e 15,2 metros, a serpente rivaliza com a *Titanoboa* pelo título de maior cobra que já existiu.

Uma descoberta paleontológica notável sacudiu a comunidade científica, revelando a existência de uma serpente pré-histórica colossal que habitou o território do atual estado de Gujarat, na Índia, há aproximadamente 47 milhões de anos.

A criatura, batizada de *Vasuki indicus* pelos cientistas do Instituto Indiano de Tecnologia (IIT-Roorkee), apresenta dimensões impressionantes, com estimativas de comprimento variando entre 11 e 15,2 metros. Esse tamanho extraordinário a coloca em uma posição de destaque na discussão sobre a maior serpente que já existiu, rivalizando com a famosa *Titanoboa* em termos de magnitude.

A pesquisa, meticulosamente conduzida pelos paleontólogos Debajit Datta e Sunil Bajpai, foi publicada na renomada revista científica *Scientific Reports*, detalhando os achados e as análises realizadas. O ponto de partida para essa descoberta foi a recuperação de 27 vértebras fossilizadas em um estado de conservação excepcional, provenientes da mina de linhito de Panandhro. A análise detalhada dessas vértebras revelou características notáveis.

As medidas, que atingem até 62,7 milímetros de comprimento e 111,4 milímetros de largura, indicam que a *Vasuki indicus* possuía um corpo robusto e cilíndrico, adaptado para suportar seu peso considerável. A estimativa de peso, em torno de uma tonelada, sugere que essa serpente não era uma predadora ágil e veloz. Em vez disso, ela provavelmente se movia de forma lenta e deliberada em ambientes pantanosos, utilizando táticas de emboscada para capturar suas presas.

Sua força de constrição, presumivelmente enorme, era um elemento crucial em seu método de caça, assemelhando-se ao comportamento das sucuris (anacondas) modernas. A escolha do nome *Vasuki indicus* é uma homenagem à rica cultura indiana. *Vasuki* é o nome da serpente mítica que adorna o pescoço do deus hindu Shiva, simbolizando poder e proteção. O termo *indicus* indica a localização geográfica onde o fóssil foi descoberto, reforçando a conexão com a Índia.

Do ponto de vista evolutivo, a *Vasuki indicus* pertence à família extinta dos madtsoiídeos (Madtsoiidae), um grupo de serpentes que exerceu domínio sobre vastas áreas do planeta por um período de quase 100 milhões de anos. Este achado lança nova luz sobre a história evolutiva dessas serpentes, sugerindo que o subcontinente indiano pode ter sido o local de origem dessa linhagem de cobras gigantes.

O clima da época, caracterizado por temperaturas médias em torno de 28°C e pela presença abundante de pântanos e florestas equatoriais, proporcionou um ambiente ideal para o desenvolvimento de um animal de grande porte e sangue frio como a *Vasuki*. A colisão tectônica entre a Índia e a Ásia, ocorrida há cerca de 50 milhões de anos, desempenhou um papel importante na dispersão dessas serpentes.

Acredita-se que essa colisão abriu rotas migratórias que permitiram que as serpentes se espalhassem pelo sul da Eurásia, eventualmente chegando ao continente africano. A descoberta do fóssil da *Vasuki indicus* não apenas enriquece nosso conhecimento sobre a fauna pré-histórica da Índia, mas também destaca a importância do país para a compreensão dos ecossistemas do passado.

É um lembrete poderoso de que a história da vida na Terra ainda reserva muitas surpresas e que a pesquisa paleontológica continua a revelar segredos fascinantes sobre o nosso planeta e seus habitantes





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