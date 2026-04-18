Descoberta na Caverna Wogan sob o Castelo de Pembroke Revoluciona a Compreensão da Pré-história Britânica

Ossos de hipopótamo pré-histórico, vestígios de mamutes e evidências da presença de humanos primitivos e neandertais foram encontrados na Caverna Wogan, sob o Castelo de Pembroke. A descoberta única oferece novas perspectivas sobre as mudanças climáticas e a adaptação humana ao longo de milênios, prometendo transformar o estudo da pré-história britânica.
Sob o imponente Castelo de Pembroke, no País de Gales, uma descoberta arqueológica de proporções monumentais está reescrevendo a história pré-histórica britânica. A Caverna Wogan , oculta sob as muralhas seculares, revelou um tesouro inestimável: vestígios de vida que abrangem dezenas de milhares de anos, incluindo a presença de humanos primitivos, neandertais e uma surpreendente evidência de um hipopótamo pré-histórico , datado de aproximadamente 120 mil anos atrás.
Este achado, classificado pelos especialistas como uma ocorrência única em uma vida, abre uma janela sem precedentes para o estudo das mudanças climáticas e da extraordinária capacidade de adaptação das espécies humanas em face de um planeta em constante transformação. A saga da Caverna Wogan começou a se desdobrar com a descoberta de ossos de um hipopótamo que, aparentemente, habitava a região em um período interglacial, quando o clima galês era consideravelmente mais ameno do que o cenário atual. Essa revelação levanta questões fascinantes sobre as rotas migratórias de animais extintos e as condições ambientais da Europa há mais de cem milênios. No entanto, o hipopótamo é apenas uma peça no complexo quebra-cabeça que a caverna está desvendando. Paralelamente, arqueólogos encontraram evidências significativas da presença de mamutes-lanosos, criaturas icônicas da Era do Gelo, e, de forma ainda mais impactante, vestígios de hominídeos primitivos. A análise preliminar sugere a presença tanto de nossos ancestrais diretos, o Homo sapiens, em estágios iniciais de evolução, quanto de neandertais, nossos parentes extintos. A coexistência dessas diferentes espécies e a estratigrafia dos achados prometem reconstruir uma linha do tempo detalhada da ocupação humana na Grã-Bretanha, oferecendo insights valiosos sobre as interações sociais, as estratégias de subsistência e a evolução cognitiva dessas populações antigas. A relevância da Caverna Wogan transcende a mera coleção de fósseis. A complexidade das camadas de ocupação humana e a riqueza dos sedimentos preservados permitem aos cientistas uma análise aprofundada das transformações ambientais ao longo de milênios. O estudo comparativo dos restos de diferentes períodos permitirá entender como as mudanças climáticas drásticas, desde climas mais quentes a eras glaciais rigorosas, moldaram a vida na região e impulsionaram a evolução das espécies humanas. O projeto de pesquisa, agora ampliado e com financiamento garantido para os próximos cinco anos, visa não apenas catalogar e analisar os achados, mas também desenvolver modelos preditivos sobre adaptação e resiliência em face de mudanças ambientais futuras. A expectativa é que a Caverna Wogan se consolide como um dos arquivos mais importantes da pré-história britânica, um laboratório natural que nos conecta diretamente com nossos antepassados e com a resiliência da vida na Terra. A gestão do Castelo de Pembroke expressou um forte compromisso em preservar e divulgar este patrimônio recém-descoberto, abrindo caminho para que o público também possa vislumbrar essa impressionante jornada pela pré-história
Pré-História Britânica Castelo De Pembroke Caverna Wogan Hipopótamo Pré-Histórico Neandertais
