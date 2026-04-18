Descoberta Extraordinária na Caverna Wogan Sob o Castelo de Pembroke Revela Milênios de História Humana e Climática

📆4/18/2026 12:35 PM
📰JornalOGlobo
Ossos de hipopótamo pré-histórico, vestígios de neandertais e mamutes são encontrados em caverna sob o Castelo de Pembroke, oferecendo uma visão sem precedentes da pré-história britânica e das mudanças climáticas ao longo de 120 mil anos. A descoberta promete revolucionar o estudo da evolução humana na região.

Uma descoberta sem precedentes na Caverna Wogan , situada sob o imponente Castelo de Pembroke, no País de Gales, está redefinindo o entendimento da pré-história britânica . Arqueólogos desenterraram um tesouro de vestígios que abrangem milênios, incluindo ossos de um hipopótamo pré-histórico datando de cerca de 120 mil anos atrás, além de remanescentes de mamutes-lanosos e evidências da presença de humanos primitivos, com fortes indícios de atividade neandertal.

Este achado singular é considerado uma oportunidade única na vida para os pesquisadores, permitindo uma exploração profunda das mudanças climáticas passadas e das adaptações das diversas espécies humanas a esses cenários ambientais em constante transformação. A Caverna Wogan, conhecida por séculos e acessível através de uma passagem que liga o castelo, parecia ter sido exaustivamente explorada no passado, com a crença de que pouco material de valor remanescente existia. No entanto, escavações mais recentes, realizadas entre 2021 e 2024, revelaram sedimentos incrivelmente bem preservados, repletos de artefatos e fósseis que contradizem essas expectativas. A presença de um hipopótamo em Gales há tanto tempo é um enigma intrigante, sugerindo um clima consideravelmente mais quente no último período interglacial do que o atual. Essa descoberta se alinha a outras evidências de fauna e flora que indicam um ambiente muito diferente do que conhecemos hoje. A importância deste sítio arqueológico é amplificada pela identificação de múltiplas camadas de ocupação humana, que podem fornecer uma linha do tempo contínua da presença humana na região, desde hominídeos mais antigos, como os Neandertais, até o Homo sapiens primitivo. Os vestígios humanos mais recentes datam de aproximadamente 11.500 anos atrás, um período logo após a última Era Glacial, oferecendo uma visão crucial de como os primeiros humanos se recuperaram e se restabeleceram após eventos climáticos extremos. O financiamento recém-garantido para um projeto de pesquisa de cinco anos promete aprofundar o estudo dessas transformações ambientais e a resiliência das espécies humanas. Jon Williams, gerente do Castelo de Pembroke, enfatiza que esta descoberta abre um capítulo completamente novo na história do local, afastando-se da narrativa predominantemente medieval pela qual o castelo é conhecido. Há um compromisso em preservar e compartilhar esse rico patrimônio pré-histórico com o público, reconhecendo o potencial da Caverna Wogan em se tornar um dos mais significativos arquivos da pré-história britânica. Novas escavações estão agendadas para o final de maio, com a expectativa de desvendar ainda mais segredos sobre o passado profundo da Grã-Bretanha e suas interações com um mundo em constante mudança. O Irineu é uma iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Descoberta Rara no Castelo de Pembroke Revela Vestígios de Hipopótamos Pré-históricos e NeandertaisDescoberta Rara no Castelo de Pembroke Revela Vestígios de Hipopótamos Pré-históricos e NeandertaisArqueólogos descobriram ossos de um hipopótamo de 120 mil anos em uma caverna sob o Castelo de Pembroke, no País de Gales. A Caverna Wogan também revelou vestígios de mamutes-lanosos e humanos primitivos, incluindo neandertais, prometendo revolucionar o estudo da pré-história britânica e as mudanças climáticas ao longo de milênios.
Read more »

Caverna sob Castelo de Pembroke Revela Hipopótamo Pré-histórico e Vestígios Humanos MilenaresCaverna sob Castelo de Pembroke Revela Hipopótamo Pré-histórico e Vestígios Humanos MilenaresDescoberta excepcional na Caverna Wogan, sob o Castelo de Pembroke, revela ossos de hipopótamo de 120 mil anos e evidências de presença humana, incluindo neandertais, revolucionando o estudo da pré-história britânica e das mudanças climáticas.
Read more »

Ossos de Hipopótamo e Vestígios Humanos Primitivos Descobertos em Caverna sob Castelo de PembrokeOssos de Hipopótamo e Vestígios Humanos Primitivos Descobertos em Caverna sob Castelo de PembrokeUma descoberta arqueológica rara em uma caverna sob o Castelo de Pembroke revelou ossos de um hipopótamo de 120 mil anos, juntamente com vestígios de mamutes-lanosos e humanos primitivos, incluindo neandertais. O achado excepcional na Caverna Wogan promete revolucionar a compreensão da pré-história britânica, oferecendo insights sobre mudanças climáticas e adaptações humanas ao longo de milênios.
Read more »

Descoberta Rara Sob Castelo de Pembroke Revela Hipopótamo Pré-histórico e Vestígios HumanosDescoberta Rara Sob Castelo de Pembroke Revela Hipopótamo Pré-histórico e Vestígios HumanosArqueólogos encontraram ossos de um hipopótamo com 120 mil anos, juntamente com vestígios de mamutes e humanos primitivos, incluindo neandertais, em uma caverna sob o Castelo de Pembroke. A descoberta excepcional promete revolucionar o estudo da pré-história britânica e as mudanças climáticas.
Read more »

Descoberta na Caverna Wogan sob o Castelo de Pembroke Revoluciona a Compreensão da Pré-história BritânicaDescoberta na Caverna Wogan sob o Castelo de Pembroke Revoluciona a Compreensão da Pré-história BritânicaOssos de hipopótamo pré-histórico, vestígios de mamutes e evidências da presença de humanos primitivos e neandertais foram encontrados na Caverna Wogan, sob o Castelo de Pembroke. A descoberta única oferece novas perspectivas sobre as mudanças climáticas e a adaptação humana ao longo de milênios, prometendo transformar o estudo da pré-história britânica.
Read more »

Descoberta Rara em Caverna Sob Castelo de Pembroke Revela História de MilêniosDescoberta Rara em Caverna Sob Castelo de Pembroke Revela História de MilêniosArqueólogos descobriram ossos de hipopótamo pré-histórico com 120 mil anos, além de vestígios de mamutes e humanos primitivos, incluindo neandertais, em uma caverna sob o Castelo de Pembroke. A descoberta, considerada única, promete revolucionar o estudo da pré-história britânica e a compreensão das mudanças climáticas e adaptações humanas.
Read more »



