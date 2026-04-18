Descoberta Extraordinária na Caverna Wogan Sob o Castelo de Pembroke Revela Milênios de História Humana e Climática

Ossos de hipopótamo pré-histórico, vestígios de neandertais e mamutes são encontrados em caverna sob o Castelo de Pembroke, oferecendo uma visão sem precedentes da pré-história britânica e das mudanças climáticas ao longo de 120 mil anos. A descoberta promete revolucionar o estudo da evolução humana na região.
Uma descoberta sem precedentes na Caverna Wogan , situada sob o imponente Castelo de Pembroke, no País de Gales, está redefinindo o entendimento da pré-história britânica . Arqueólogos desenterraram um tesouro de vestígios que abrangem milênios, incluindo ossos de um hipopótamo pré-histórico datando de cerca de 120 mil anos atrás, além de remanescentes de mamutes-lanosos e evidências da presença de humanos primitivos, com fortes indícios de atividade neandertal.
Este achado singular é considerado uma oportunidade única na vida para os pesquisadores, permitindo uma exploração profunda das mudanças climáticas passadas e das adaptações das diversas espécies humanas a esses cenários ambientais em constante transformação. A Caverna Wogan, conhecida por séculos e acessível através de uma passagem que liga o castelo, parecia ter sido exaustivamente explorada no passado, com a crença de que pouco material de valor remanescente existia. No entanto, escavações mais recentes, realizadas entre 2021 e 2024, revelaram sedimentos incrivelmente bem preservados, repletos de artefatos e fósseis que contradizem essas expectativas. A presença de um hipopótamo em Gales há tanto tempo é um enigma intrigante, sugerindo um clima consideravelmente mais quente no último período interglacial do que o atual. Essa descoberta se alinha a outras evidências de fauna e flora que indicam um ambiente muito diferente do que conhecemos hoje. A importância deste sítio arqueológico é amplificada pela identificação de múltiplas camadas de ocupação humana, que podem fornecer uma linha do tempo contínua da presença humana na região, desde hominídeos mais antigos, como os Neandertais, até o Homo sapiens primitivo. Os vestígios humanos mais recentes datam de aproximadamente 11.500 anos atrás, um período logo após a última Era Glacial, oferecendo uma visão crucial de como os primeiros humanos se recuperaram e se restabeleceram após eventos climáticos extremos. O financiamento recém-garantido para um projeto de pesquisa de cinco anos promete aprofundar o estudo dessas transformações ambientais e a resiliência das espécies humanas. Jon Williams, gerente do Castelo de Pembroke, enfatiza que esta descoberta abre um capítulo completamente novo na história do local, afastando-se da narrativa predominantemente medieval pela qual o castelo é conhecido. Há um compromisso em preservar e compartilhar esse rico patrimônio pré-histórico com o público, reconhecendo o potencial da Caverna Wogan em se tornar um dos mais significativos arquivos da pré-história britânica. Novas escavações estão agendadas para o final de maio, com a expectativa de desvendar ainda mais segredos sobre o passado profundo da Grã-Bretanha e suas interações com um mundo em constante mudança. O Irineu é uma iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisionada por jornalistas
