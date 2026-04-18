Descoberta Excepcional na Caverna Wogan Sob o Castelo de Pembroke Revela Milhares de Anos de História Humana e Climática

Ossos de hipopótamo de 120 mil anos, vestígios de mamutes e evidências de neandertais foram encontrados em uma caverna sob o Castelo de Pembroke. A descoberta, considerada única na Grã-Bretanha, promete revolucionar o estudo da pré-história britânica, detalhando mudanças climáticas e adaptações humanas ao longo de milênios.
Uma descoberta rara na Caverna Wogan , situada sob o histórico Castelo de Pembroke, no País de Gales, está reescrevendo a história da pré-história britânica. Arqueólogos desenterraram vestígios surpreendentes que abrangem um período de dezenas de milhares de anos, incluindo ossos de um hipopótamo de aproximadamente 120 mil anos, além de remanescentes de mamutes-lanosos e evidências da presença de humanos primitivos, com indícios que apontam para neandertais.
Essa revelação excepcional, descrita por especialistas como um achado "que só acontece uma vez na vida", oferece uma janela sem precedentes para o estudo das mudanças climáticas e das adaptações das diferentes espécies humanas ao longo de milênios. As escavações, que ocorreram de forma mais intensa entre 2021 e 2024, desvendaram uma complexa estratigrafia na Caverna Wogan, contradizendo a crença anterior de que o local teria pouco a oferecer além de seu contexto medieval. Os sedimentos bem preservados revelaram camadas distintas de ocupação, permitindo aos cientistas traçar uma longa cronologia da presença humana na região. Os ossos do hipopótamo pré-histórico, por exemplo, datam do último período interglacial, uma época em que o clima do Reino Unido era significativamente mais quente, possibilitando a existência de megafauna que hoje associamos a regiões mais continentais e quentes. Em contrapartida, vestígios humanos mais recentes foram encontrados, com estimativas que os situam em cerca de 11,5 mil anos atrás, logo após o término da última Era do Gelo. A presença de neandertais e de formas primitivas do Homo sapiens neste mesmo local abre a possibilidade de estudar interações e coexistência entre diferentes grupos humanos em um ambiente em constante transformação. Rob Dinnis, arqueólogo da Universidade de Aberdeen e um dos líderes da pesquisa, ressaltou a singularidade do sítio, afirmando que "não existe outro sítio arqueológico como este". A importância da Caverna Wogan transcende o mero achado de fósseis; ela se apresenta como um arquivo natural que pode detalhar as severas flutuações climáticas que moldaram a paisagem britânica e forçaram os hominídeos a desenvolverem estratégias de sobrevivência e adaptação. Com o financiamento recém-adquirido para um projeto de pesquisa de cinco anos, os cientistas esperam aprofundar a análise desses vestígios, utilizando técnicas modernas para reconstruir com precisão os ecossistemas passados e os comportamentos humanos. Jon Williams, gerente do Castelo de Pembroke, destacou o potencial da descoberta para enriquecer a narrativa histórica do local, projetando a caverna como um importante centro de divulgação e preservação do patrimônio pré-histórico britânico. Novas escavações estão previstas para o final de maio, com a expectativa de que a Caverna Wogan se consolide como um dos mais vitais repositórios da pré-história do país
