Descoberta em Caverna sob Castelo de Pembroke Revela Hipopótamos Pré-históricos e Vestígios Humanos Antigos

Uma descoberta arqueológica excepcional em uma caverna sob o Castelo de Pembroke, no País de Gales, revelou ossos de hipopótamos com 120 mil anos, além de vestígios de mamutes-lanosos e humanos primitivos, incluindo neandertais. O sítio, conhecido como Caverna Wogan, oferece uma rara oportunidade de estudar as mudanças climáticas e a adaptação humana ao longo de milênios, prometendo revolucionar a compreensão da pré-história britânica.
Uma descoberta monumental nas profundezas sob o histórico Castelo de Pembroke, no País de Gales, está reescrevendo o capítulo da pré-história britânica. Escavações na recém-revelada Caverna Wogan desenterraram vestígios de uma tapeçaria temporal que se estende por dezenas de milhares de anos, abrangendo desde a presença de hipopótamos pré-históricos até os passos de neandertais e nossos ancestrais mais diretos.
A joia da coroa desta expedição arqueológica são os ossos de um hipopótamo que remonta a impressionantes 120 mil anos, um animal que há muito se acreditava não habitar essas latitudes. Este achado, descrito por especialistas como uma oportunidade única na vida, abre uma janela sem precedentes para o estudo de mudanças climáticas drásticas e as notáveis adaptações que permitiram a diferentes espécies humanas prosperar em ambientes em constante mutação. O hipopótamo, que se imaginaria deslocado em terras galesas em tempos tão remotos, é apenas um dos muitos segredos revelados pela Caverna Wogan. As camadas geológicas preservam um registro arqueológico excepcionalmente rico, com evidências de mamutes-lanosos, animais icônicos da Era do Gelo, e, crucialmente, vestígios da presença humana. A análise preliminar sugere a presença de diferentes grupos humanos, possivelmente incluindo os robustos neandertais e os primeiros Homo sapiens a explorar a região. A importância deste sítio, segundo o arqueólogo Rob Dinnis da Universidade de Aberdeen, é inegável. Ele enfatiza que “Não existe outro sítio arqueológico como este, é uma descoberta que acontece uma vez na vida”, ressaltando a singularidade e o potencial transformador das descobertas. A capacidade de traçar uma longa sequência de ocupação humana, desde períodos interglaciais quentes até os primórdios da vida após a última Era Glacial, oferece uma oportunidade ímpar para reconstruir a história da resiliência humana. A Caverna Wogan, apesar de conhecida há séculos e acessível através de uma passagem ligada ao castelo, foi subestimada em seu potencial arqueológico por muito tempo, com a crença predominante de que a maior parte de seu conteúdo relevante já havia sido explorada. No entanto, escavações sistemáticas e focadas realizadas entre 2021 e 2024 desmistificaram essa noção. Os sedimentos intocados e a vasta quantidade de achados preservados nesses poucos anos garantiram o financiamento para um projeto de pesquisa de cinco anos, dedicado a aprofundar a compreensão das transformações ambientais e das estratégias adaptativas humanas ao longo de mais de 100 mil anos. A perspectiva de que a Caverna Wogan se torne um dos arquivos mais significativos da pré-história britânica é animadora. Para Jon Williams, gerente do Castelo de Pembroke, esta descoberta transcende a narrativa medieval do local, revelando uma história antiga e profunda que o castelo serviu como guardião involuntário. Há um forte compromisso em preservar e compartilhar este patrimônio recém-descoberto com o público, prometendo novas exposições e oportunidades educativas. As novas escavações, previstas para o final de maio, sinalizam o início de uma nova era de exploração e entendimento do nosso passado distante
Castelo De Pembroke Caverna Wogan Hipopótamo Pré-Histórico Neandertais Mudanças Climáticas
