Descoberta de um escorpião gigante que vivia na Grã-Bretanha há 415 milhões de anos

Um estudo recente revela a existência de um escorpião gigante que vivia na Grã-Bretanha há 415 milhões de anos. O Praearcturus gigas era um animal robusto e com aparência assustadora, com aproximadamente 1 metro de comprimento e pinças com cerca de 16 centímetros de comprimento.

Um escorpião gigante que vivia na Grã-Bretanha há 415 milhões de anos teria sido um animal robusto e com aparência assustadora. De acordo com uma equipe de cientistas, o Praearcturus gigas tinha aproximadamente 1 metro de comprimento e era capaz de mover-se com facilidade em seu ambiente.

O estudo reforça a importância da ciência revisionista e demonstra como a ciência funciona. A equipe de estudo utilizou tomografias computadorizadas e outras ferramentas para examinar mais de perto o espécime da coleção do Museu de História Natural. Os pesquisadores também trabalharam com um artista para criar representações de como o animal poderia ter sido no ambiente daquela época.

A 'prova cabal' de que os restos fossilizados pertenciam a outra espécie foi um estudo de 2015 que descreveu um escorpião no Canadá. A presença de um escorpião como esse durante o início do período Devoniano é um tanto surpreendente, segundo os cientistas. Escorpiões e outros artrópodes gigantes, incluindo versões primitivas de libélulas e milípedes, viveram cerca de 50 milhões de anos depois.

As selvas e as árvores daquela época criaram um influxo de oxigênio que tornou possível a vida terrestre de gigantes, afirmaram os cientistas. Além de seu tamanho gigantesco, o P. gigas era uma criatura cujas pernas, garras e cabeça eram cobertas por protuberâncias ásperas, uma característica típica dos escorpiões, segundo os cientistas.

Embora não haja olhos preservados nas amostras fósseis do museu, os autores do estudo acreditam que o P. gigas, assim como os escorpiões modernos, também possuía olhos na parte frontal da cabeça. Notavelmente, o P. gigas provavelmente possuía pinças com cerca de 16 centímetros de comprimento, aproximadamente o tamanho de uma nota de um dólar.

É como quatro vezes o comprimento de um escorpião grande moderno, disse Russell Bicknell, paleobiólogo e pesquisador da Universidade Flinders em Adelaide, Austrália, que não participou do novo relatório.

'Esso é um animal que você não gostaria de encontrar em um beco escuro. Seria uma fera absoluta. ', disse Bicknell





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