Um agricultor cearense que tava buscando água acabou encontrando petróleo em seu terreno, arrancando das autoridades a promessa de pagamento proporcional à extração, se a exploração se tornar viável.

O pequeno município de Tabuleiro do Norte, no interior do Ceará, não pode ter escutado mais tremores da expectativa do povo da região. O silêncio habitual do Vale do Jaguaribe foi interrompido quando um agricultor chamado Sidrônio Moreira decidiu perfurar um poço artesiano em sua propriedade, buscando apenas a água necessária para abastecer a casa de sua família.

Ao invés de encontrar um simples reservatório de água, um líquido escuro e espesso surgou na broca, fazendo o próprio morador e a sua família perceberem que algo muito mais valioso estava escondido sob o solo. Ao perceber que certamente havia se revelado um recurso estratégico no território, Sidrônio prontamente notificou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Em comunicado divulgado na última terça-feira, a ANP confirmou que o material encontrado é, de fato, uma mistura de hidrocarbonetos típica do petróleo cru. A Agência então terá de lançar um processo administrativo para estudar as condições geológicas, o volume aproximado das reservas e, sobretudo, a viabilidade econômica de uma futura exploração comercial.

Mesmo que o terreno pertença a um pequeno agricultor e a perfuração tenha sido feita sem nenhum respaldo de empresa do setor, a lei brasileira não dá margem a dúvidas: todos os recursos minerais do subsolo são propriedade da União, conforme a Lei do Petróleo (Lei nº 9.478/1997). Entretanto, a mesma legislação garante direitos de compensação financeira aos proprietários que descobrem recursos abaixo de sua terra e que essas áreas sejam exploradas.

O percentual de pagamento varia de 0,5% a 1% do valor da produção, determinado pela ANP e condicionado à rentabilidade da instalação de produção. Para além das nuances técnicas, a história de Sidrônio chama atenção pelo motivo que levou à perfuração: o pequeno sítio de Tabuleiro do Norte sofre com a escassez de água e, em novembro de 2024, o agricultor resolveu fechar o negócio das economias da aposentadoria para criar um poço que pudesse garantir a necessidade maior de sua família.

Na busca inicial, o trabalho se mostrou infrutífero; logo, perto de 50 metros na vitrine de areia, uma nova perfuração foi realizada, com a mesma saída de um líquido viscoso e semelhante ao petróleo, gerando uma onda de atenção entre os muncipais, órgãos públicos e acadêmicos. Entre os analistas que passaram a vigiar o caso, destaca o Instituto Federal do Ceará, que, logo após a primeira manifestação do líquido misterioso, iniciou estudos de caracterização da substância.

As amostras analisadas apontão para uma composição que se assemelha às brechas de hidrocarbonetos extraídos na Bacia Potiguar, região que já é conhecida como grande produtora de petróleo e gás natural. Se todos os trâmites legais forem aprovados, os dois procedimentos de perfuração que Sidrônio executou podem gerar a primeira transação comercial de petróleo encontrada em um terreno de propriedade privada no interior do state.

A ANP esclareceu que a confirmação de presença de petróleo não necessariamente significa que haverá uma exploração comercial. O processo de estudo pode levar anos, pois o órgão ainda precisa confirmar a formação geológica da área e a escala nas reservas. Não há prazo previsto para a conclusão das análises e, de forma mais geral, a Agência órgão afirma que a decisão de abrir a produção dependerá de todo o cenário financeiro, de infraestrutura e regulatório.

Contudo, o próprio decreto que vigora no Brasil assegura ao proprietário a possibilidade de receber o adiantamento de pagamento, caso o mineral se prove comercialmente viável. Assim, entre a perspectiva de trazer prosperidade financeira para Sidrônio, a possibilidade que tem Ramadão as comunidades locais de Tabuleiro do Norte de ser beneficiados por futuras soluções de irrigação, energia ou outras estratas de uso, e a atenção de órgãos de exploração, o caso já está gerando discussões sobre a significância das políticas de mineração, a segurança jurídica dos proprietários de terras e sobre a necessidade de garantir o bom contexto econômico nas áreas rurais do interior do estado.

No mais, a notícia cabe como uma aula de robaso da exponenciação de riquezas que poucos sabem, e que está por vir na realidade de paisagens agrárias humildes. A expectativa não está apenas na derrama de dinheiro, mas em como essa descoberta pode afetar o futuro do interior da força de economia do interior. Se a ANP efetivar a exploração, esta poderá abrir caminhos de desenvolvimento local, levando a novas áreas de instalação e favorecendo grupos de trabalho locais.

: "Com o pioneirismo do investimento. ","Com a consolidação de um potencial gigante escondido no Maranhão"





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