Descoberta de passado nazista em família alemã através de banco de dados digital

Rosa, de 57 anos, moradora de Berlim, cresceu na Alemanha Oriental acreditando ser descendente de antifascistas, mas descobriu através de um banco de dados do jornal Die Zeit que seus antepassados eram membros do Partido Nazista. A revelação reacendeu o debate sobre a memória do passado nazista na Alemanha.

Cresci acreditando, e com orgulho, que vinha de uma linhagem de antifascistas, conta Rosa, de 57 anos, moradora de Berlim, ao BBC News Rússia. Mas, com o tempo, Rosa - que pediu para ter o nome modificado pela BBC - acabou descobrindo a verdade: o fascismo estava profundamente enraizado em toda a sociedade alemã do início do século 20, sob o regime nazista.

Essa busca se aproximou de uma conclusão com a divulgação, na Alemanha, de milhões de documentos sobre antigos membros do Partido Nazista, disponibilizados pelo jornal Die Zeit. Embora Rosa diga que isso lhe trouxe uma sensação de encerramento, o banco de dados reacendeu o debate sobre como o país lembra seu passado brutal. Ela cresceu ao norte de Berlim, na Alemanha Oriental.

O país, formado em 1949, foi oficialmente chamado de República Democrática Alemã - parte da Europa Oriental sob influência de Moscou. Após a derrota dos nazistas em 1945, a Alemanha foi dividida em quatro zonas pelos Aliados da Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. Com o início da Guerra Fria, a Alemanha se dividiu em duas - o Ocidente ficou alinhado com as nações ocidentais, enquanto o Oriente ficou alinhado com a União Soviética.

Quando Rosa crescia na década de 1970, todos os aspectos da vida na Alemanha Oriental estavam sob rígido controle do Estado. Nos diziam que os alemães orientais eram, em grande parte, descendentes de antifascistas, enquanto os vilões vinham do Ocidente, lembra Rosa. Ela própria via o regime soviético como um amigo - um irmão mais velho. Como resultado, algumas histórias de família sobre a Segunda Guerra Mundial a confundiam.

Quando Rosa tinha 16 anos, uma delegação judaica dos Estados Unidos visitou sua escola para uma palestra. Somente perto do fim da discussão ela percebeu que pertencia ao segundo grupo, e não ao primeiro. Ela lembra daquele momento como a abertura de uma comporta - uma mudança súbita de entendimento. Rosa passou a consultar arquivos e pediu aos pais e a parentes mais velhos que recontassem o passado.

Ao longo dos anos, ela descobriu que o irmão de sua avó se alistou no exército aos 18 anos, tornando-se piloto de bombardeiro, e foi abatido sobre a Grécia antes de completar 21 anos. Um de seus bisavós era um funcionário que apoiava os nazistas, embora sua posição exata permaneça desconhecida. Ele era policial na cidade polonesa de Białystok, perto da fronteira com Belarus.

A cidade foi palco de muitos episódios horríveis do Holocausto, incluindo centenas de pessoas queimadas vivas dentro de uma sinagoga. Eu imediatamente encontrei o cartão de filiação dele. Ele entrou para o partido ainda em 1933, o ano em que os nazistas chegaram ao poder. Fiquei surpresa?

Não, não naquele ponto. Foi simplesmente a confirmação final. Eu queria isso, e consegui, diz Rosa. Os Arquivos Federais da Alemanha, em Berlim, guardam cópias físicas dos pedidos de filiação ao Partido Nazista.

Até recentemente, consultar a filiação de um parente ao Partido Nazista exigia fazer um pedido aos Arquivos Federais da Alemanha. Mas o banco de dados digitalizado, publicado inicialmente pelos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos e depois transformado em uma ferramenta de busca pelo jornal Die Zeit neste ano, tornou a pesquisa muito mais rápida. Judith Busch, porta-voz da Die Zeit, afirma à BBC que a ferramenta já foi acessada milhares de vezes, gerando inúmeros comentários e mensagens.

O partido nazista de Hitler era oficialmente chamado de Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães (NSDAP). Ele tinha mais de 10 milhões de membros antes de ser derrotado pelos Aliados na Segunda Guerra Mundial, em 1945





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