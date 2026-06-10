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Descoberta de cemitério clandestino em Boa Vista expõe atuação do Tren de Aragua no Brasil

Crime News

Descoberta de cemitério clandestino em Boa Vista expõe atuação do Tren de Aragua no Brasil
Tren De AraguaCemitério ClandestinoBoa Vista
📆6/10/2026 8:16 AM
📰bbcbrasil
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Polícia encontrou nove cadáveres, maioria venezuelanos, em área de mata. Grupo criminoso, originário da Venezuela, expande suas operações por Roraima e outros estados brasileiros, envolvendo-se em tráfico de drogas, armas e exploração humana.

A Polícia Civil de Roraima localizou um cemitério clandestino em uma região de mata próxima a Boa Vista , onde foram encontrados ao menos nove cadáveres, a maioria de vítimas venezuelanas.

As investigações apontam que os corpos foram enterrados após homicídios cometidos por diferentes criminosos, e uma testemunha-chave, que atuava como olheiro do grupo, conduziu as autoridades até o local. Este caso é um dos vários registrados no estado envolvendo o Tren de Aragua, organização criminosa venezuelana que hoje está presente em pelo menos quatro municípios de Roraima.

O Tren de Aragua, também conhecido no Brasil pela sigla TDA, é considerado pelo governo dos Estados Unidos como um grupo "brutal" envolvido em sequestros, extorsão, tráfico de pessoas para exploração sexual, contrabando de mercadorias e migrantes, mineração ilegal, tráfico de drogas e roubo. A facção, que surgiu na prisão de Tocorón, a cerca de 60 km da capital Caracas, expandiu sua atuação para outros países sul-americanos, como Colômbia, Bolívia, Peru e Chile.

No Brasil, sua presença foi detectada inicialmente em 2016, segundo pesquisadores, e se consolidou principalmente na região Norte, próxima à fronteira com a Venezuela, devido às condições mais favoráveis em comparação ao país de origem, que enfrentava uma grave crise humanitária. Em Roraima, o grupo se fortaleceu por meio do tráfico de drogas e armas, controle de esquemas de prostituição, transporte de migrantes, empréstimos e extorsão.

A cidade fronteiriça de Pacaraima serve como principal porta de entrada e saída para a circulação dos criminosos entre os dois países. Delegados locais destacam que a fronteira possui vegetação baixa e trilhas irregulares, conhecidas como trochas, que facilitam a passagem ilegal de drogas, armas e pessoas. Essas rotas clandestinas são usadas para transportar armamentos desviados de autoridades venezuelanas, muitos dos quais acabam ligados a atividades de garimpo ilegal.

Um dos principais líderes do grupo, Yohan José Romero, também conhecido como Johan Petrica, atua em Las Claritas, cidade venezuelana próxima à floresta que faz divisa com o Brasil. Ele e outros membros foram indiciados pelos Estados Unidos por terrorismo e distribuição internacional de drogas, mas seu paradeiro é atualmente desconhecido.

A operação do governo venezuelano em setembro de 2023, que retomou o controle da prisão de Tocorón - berço da facção -, foi vista como um golpe significativo para a organização, enfraquecendo sua estrutura e sua cobertura política dentro do Estado. No entanto, relatos indicam que as lideranças criminosas foram avisadas com antecedência e escaparam com armas e dinheiro, permitindo a continuidade de suas atividades transfronteiriças.

A presença do Tren de Aragua em pelo menos seis estados brasileiros, com maior concentração em Roraima, tem sido alvo de preocupação das autoridades. A facilidade de deslocamento através da fronteira, combinada com a expansão de negócios ilícitos e a lavagem de dinheiro no Brasil, tornou o país um terreno fértil para a expansão da organização.

A descoberta do cemitério clandestino reforça a necessidade de ações integradas entre Brasil e Venezuela para combater a atuação desses grupos criminosos transfronteiriços, que exploram a vulnerabilidade dos migrantes e a pressão sobre os sistemas de segurança locais

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