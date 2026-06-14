Um novo mecanismo capaz de controlar a plasticidade cerebral nos primeiros estágios da vida foi descoberto, oferecendo pistas importantes sobre um fenômeno ainda pouco compreendido pela ciência: o fechamento dos chamados períodos críticos do desenvolvimento cerebral.

Descoberta ajuda a explicar por que experiências adversas nos primeiros anos de vida podem deixar marcas duradouras na saúde mental. Um novo mecanismo capaz de controlar a plasticidade cerebral nos primeiros estágios da vida foi descoberto, oferecendo pistas importantes sobre um fenômeno ainda pouco compreendido pela ciência: o fechamento dos chamados períodos críticos do desenvolvimento cerebral .

Os resultados foram publicados na revista. Nos primeiros meses e anos após o nascimento, o cérebro atravessa fases de intensa aprendizagem e adaptação. Durante esses períodos críticos, as conexões neurais se mostram altamente sensíveis às experiências externas, permitindo que estímulos do ambiente moldem profundamente o funcionamento cerebral. Conforme o organismo amadurece, essa capacidade extraordinária de reorganização diminui gradualmente, mas os mecanismos responsáveis por esse encerramento ainda eram pouco conhecidos.

Demonstraram, em experimentos com camundongos, que o cortisol, conhecido como hormônio do estresse, exerce um papel central nesse processo de redução da plasticidade cerebral. O grupo conseguiu mapear uma sequência de alterações desencadeadas pelo hormônio que contribui diretamente para o fechamento dos períodos críticos do desenvolvimento. Ao analisar dados do cérebro humano, os pesquisadores identificaram a presença da mesma via biológica em pessoas.

Acreditamos ter descoberto um mecanismo fundamental que controla o encerramento dos períodos críticos durante o desenvolvimento, afirmou Bruno Gegenhuber, pesquisador de neurobiologia no laboratório de Michael Greenberg, no. Segundo Michael Greenberg, professor de Neurobiologia e autor sênior da pesquisa, a descoberta pode ampliar a compreensão sobre como o cérebro amadurece e se adapta ao longo da vida, além de ajudar a explicar os efeitos do estresse precoce sobre o desenvolvimento neurológico. A descoberta surgiu enquanto Gegenhuber investigava células do córtex visual de camundongos para entender como experiências sensoriais no início da vida influenciam a maturação cerebral.

Durante a análise, os pesquisadores identificaram evidências de uma via inédita ligada à plasticidade cerebral. A equipe comparou dois grupos de camundongos jovens: um criado sob condições normais de luminosidade e outro mantido em ambiente escuro. A partir do sequenciamento celular individual, os cientistas observaram diferenças importantes na atividade genética do cérebro. Nos animais expostos à luz, a corticosterona, equivalente ao cortisol em roedores, foi liberada pelas glândulas suprarrenais na corrente sanguínea.

O hormônio ativou receptores específicos chamados receptores de glicocorticoides em células cerebrais conhecidas como astrócitos. Essas células desempenham funções essenciais de suporte aos neurônios e estão entre as primeiras estruturas cerebrais a receber sinais vindos da circulação sanguínea. Os pesquisadores descobriram que a elevação do hormônio desencadeia um programa genético com mais de 100 genes ativos nos astrócitos. Esse processo estimula a maturação da matriz extracelular que envolve os neurônios, incluindo estruturas chamadas redes perineuronais.

Estudos anteriores já sugeriam que o amadurecimento dessa matriz extracelular limitava a renovação e a formação de novas conexões neurais, contribuindo para o fechamento dos períodos críticos. A nova pesquisa oferece uma explicação biológica concreta para esse fenômeno. Nos camundongos mantidos sem exposição à luz, a via biológica não foi ativada. Como consequência, os mecanismos associados ao fechamento do período crítico também não ocorreram.

Os cientistas observaram ainda outro resultado relevante: ao remover os receptores de glicocorticoides em camundongos adultos, sinais de plasticidade cerebral voltaram a surgir, indicando que períodos críticos anteriormente encerrados poderiam ser parcialmente reabertos. A equipe também analisou um banco de dados já existente com células cerebrais humanas e identificou que essa mesma via biológica aparece durante a infância e alcança seu pico na adolescência.

Agora, os pesquisadores querem compreender detalhadamente a função de cada um dos mais de 100 genes envolvidos nesse mecanismo. É como ser uma criança em uma loja de doces quando pensamos em descobrir o que cada gene faz e como contribui para o fechamento do período crítico, disse Greenberg. Os cientistas também pretendem investigar de que maneira situações de estresse na infância, que elevam os níveis de cortisol, podem afetar a plasticidade cerebral por meio dessa nova via descoberta.

Outra frente de pesquisa envolve o envelhecimento. Greenberg quer entender como esse mecanismo se comporta ao longo da vida e se continua influenciando regiões cerebrais relacionadas à memória e à aprendizage





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