Desaparecimento em Paracambi: Família busca por jovem sequestrado após jogo de futebol

Kaik Alberto e Silva, de 18 anos, está desaparecido desde a noite de quarta-feira (8) em Paracambi. Familiares relatam sequestro e buscam desesperadamente por informações.

Rio – A angústia e a busca incessante marcam a rotina da família de Kaik Alberto e Silva, de 18 anos, desaparecido desde a noite da última quarta-feira (8) em Paracambi , na Baixada Fluminense . O jovem foi visto pela última vez ao sair de casa para jogar bola no bairro BHN. Relatos de amigos, que presenciaram o sequestro, indicam que Kaik foi levado à força dentro de um carro branco, nas proximidades de uma quadra sintética.

A mãe de Kaik, Renata Cristina de Freitas, de 39 anos, compartilhou com o jornal DIA detalhes angustiantes sobre o ocorrido. O sequestro ocorreu por volta das 20h30, próximo à residência da família. Os amigos de Kaik, incluindo seu irmão, estavam em um ponto de ônibus em frente à quadra, onde aguardavam sua vez de jogar. De acordo com o relato de Renata, os jovens inicialmente não suspeitaram de nada ao avistarem um carro branco, possivelmente um Argo, se aproximando. No entanto, a situação mudou rapidamente quando três homens armados desceram do veículo e levaram Kaik à força. A mãe de Kaik revelou que, embora o filho já tenha se relacionado com más companhias no passado, ele não possuía envolvimento com atividades criminosas no momento do desaparecimento. Renata expressou sua tristeza e frustração diante da situação, mencionando os esforços da família para afastar Kaik de más influências. Ela ressaltou que, apesar das dificuldades, a família havia conseguido reverter essa situação. Kaik havia completado 18 anos em março e estava ansioso para entrar no quartel, buscando uma oportunidade para se desenvolver e encontrar um caminho. Renata descreveu a expectativa do filho em relação ao serviço militar e a dificuldade em conseguir um emprego devido à sua idade e falta de experiência. Os pais de Kaik têm dedicado todos os seus esforços para encontrar o filho, percorrendo UPAs, hospitais e o IML em busca de informações. A falta de respostas e informações por parte da delegacia e a dificuldade em obter acesso às imagens das câmeras de segurança da região têm aumentado a angústia da família. Renata relatou que tentou obter as imagens das câmeras para identificar o veículo utilizado no sequestro e descobrir para onde Kaik foi levado, mas não obteve sucesso. A família enfrenta obstáculos significativos na busca por Kaik, desde a falta de informações por parte das autoridades até a resistência em fornecer imagens de câmeras de segurança. A polícia civil ainda não se pronunciou sobre o andamento das investigações, o que aumenta a apreensão e o desespero dos pais. A busca por Kaik se estende por diversos locais, incluindo unidades de pronto atendimento, hospitais e o Instituto Médico Legal (IML). A família está determinada a não desistir, percorrendo as ruas e buscando qualquer pista que possa levar ao paradeiro do jovem. A ausência de respostas e a falta de colaboração das autoridades dificultam ainda mais a situação, aumentando a angústia e a incerteza. A família clama por ajuda e informações que possam auxiliar nas buscas e trazer Kaik de volta para casa. O caso foi registrado na 51ª DP (Paracambi), mas até o momento não houve avanços significativos na investigação. A comunidade local acompanha o caso com apreensão, esperando por boas notícias e o retorno seguro de Kaik





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Desaparecimento Sequestro Paracambi Baixada Fluminense Kaik Alberto E Silva Polícia Busca Crime 51ª DP Renata Cristina De Freitas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vasco sai na frente, mas Remo busca o empate pelo BrasileirãoO Vasco teve a chance de finalmente vencer a primeira fora de casa no Brasileirão, mas não conseguiu conter a força do Remo no Mangueirão

Read more »

Direita aposta no desgaste de Lula no Nordeste e busca espaço em 2024Após histórico de apoio ao PT, a direita brasileira busca conquistar eleitores no Nordeste, apostando no cansaço com o governo Lula e exibindo apoio a figuras como Flávio Bolsonaro. Candidatos de direita, como Efraim Filho, vislumbram chances de vitória, inspirados em experiências passadas e impulsionados pela mudança no cenário político regional.

Read more »

Em meio a polêmica, Cristiano Ronaldo marca mais um em busca do milésimo golPortuguês aproveitou falha na marcação para abrir o placar na vitória por 2 a 0 do Al-Nassr sobre o

Read more »

Policial percorre hospitais, unidades do IML, favelas e até escava área de desova de cadáveres atrás do corpo do filhoPai relata a saga que começou em fevereiro, quando soube do desaparecimento do jovem de 24 anos e que ele era gerente do tráfico na Cidade de Deus

Read more »

A busca incansável de um PM do Rio pelo corpo do filho: policial até escavou área de desova de cadáveresPai relata a saga que começou em fevereiro, quando soube do desaparecimento do jovem de 24 anos e que ele era gerente do tráfico na Cidade de Deus

Read more »

Drones de R$ 1 bilhão: O que se sabe sobre as aeronaves desaparecidas em Ormuz?No desaparecimento mais recente, artefato sumiu quando aparentava estar retornando à sua base na a Estação Aérea Naval de Sigonella, Itália

Read more »