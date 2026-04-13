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Desaparecimento em Paracambi: Família busca por jovem sequestrado após jogo de futebol

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Desaparecimento em Paracambi: Família busca por jovem sequestrado após jogo de futebol
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📆4/13/2026 2:58 PM
📰jornalodia
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Kaik Alberto e Silva, de 18 anos, está desaparecido desde a noite de quarta-feira (8) em Paracambi. Familiares relatam sequestro e buscam desesperadamente por informações.

Rio – A angústia e a busca incessante marcam a rotina da família de Kaik Alberto e Silva, de 18 anos, desaparecido desde a noite da última quarta-feira (8) em Paracambi , na Baixada Fluminense . O jovem foi visto pela última vez ao sair de casa para jogar bola no bairro BHN. Relatos de amigos, que presenciaram o sequestro, indicam que Kaik foi levado à força dentro de um carro branco, nas proximidades de uma quadra sintética.

A mãe de Kaik, Renata Cristina de Freitas, de 39 anos, compartilhou com o jornal DIA detalhes angustiantes sobre o ocorrido. O sequestro ocorreu por volta das 20h30, próximo à residência da família. Os amigos de Kaik, incluindo seu irmão, estavam em um ponto de ônibus em frente à quadra, onde aguardavam sua vez de jogar. De acordo com o relato de Renata, os jovens inicialmente não suspeitaram de nada ao avistarem um carro branco, possivelmente um Argo, se aproximando. No entanto, a situação mudou rapidamente quando três homens armados desceram do veículo e levaram Kaik à força. A mãe de Kaik revelou que, embora o filho já tenha se relacionado com más companhias no passado, ele não possuía envolvimento com atividades criminosas no momento do desaparecimento. Renata expressou sua tristeza e frustração diante da situação, mencionando os esforços da família para afastar Kaik de más influências. Ela ressaltou que, apesar das dificuldades, a família havia conseguido reverter essa situação. Kaik havia completado 18 anos em março e estava ansioso para entrar no quartel, buscando uma oportunidade para se desenvolver e encontrar um caminho. Renata descreveu a expectativa do filho em relação ao serviço militar e a dificuldade em conseguir um emprego devido à sua idade e falta de experiência. Os pais de Kaik têm dedicado todos os seus esforços para encontrar o filho, percorrendo UPAs, hospitais e o IML em busca de informações. A falta de respostas e informações por parte da delegacia e a dificuldade em obter acesso às imagens das câmeras de segurança da região têm aumentado a angústia da família. Renata relatou que tentou obter as imagens das câmeras para identificar o veículo utilizado no sequestro e descobrir para onde Kaik foi levado, mas não obteve sucesso. A família enfrenta obstáculos significativos na busca por Kaik, desde a falta de informações por parte das autoridades até a resistência em fornecer imagens de câmeras de segurança. A polícia civil ainda não se pronunciou sobre o andamento das investigações, o que aumenta a apreensão e o desespero dos pais. A busca por Kaik se estende por diversos locais, incluindo unidades de pronto atendimento, hospitais e o Instituto Médico Legal (IML). A família está determinada a não desistir, percorrendo as ruas e buscando qualquer pista que possa levar ao paradeiro do jovem. A ausência de respostas e a falta de colaboração das autoridades dificultam ainda mais a situação, aumentando a angústia e a incerteza. A família clama por ajuda e informações que possam auxiliar nas buscas e trazer Kaik de volta para casa. O caso foi registrado na 51ª DP (Paracambi), mas até o momento não houve avanços significativos na investigação. A comunidade local acompanha o caso com apreensão, esperando por boas notícias e o retorno seguro de Kaik

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