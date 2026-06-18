Desaparecimento de fonte de Césio‑137 em Goiânia reabre lembranças do maior acidente radiológico urbano

Fonte de Césio‑137 de equipamento médico some em instituto de Goiânia, desencadeando investigação policial e alerta nacional, lembrando o desastre de 1987 que contaminou centenas de pessoas.

O desaparecimento de uma fonte de Césio‑137 em um instituto médico localizado na Rua Rioja, 1500, no centro de Goiânia , reacendeu as lembranças de um dos piores desastres radiológicos da história brasileira.

O material, usado em equipamentos de medicina nuclear, era mantido dentro de um recipiente blindado de chumbo, projetado especificamente para impedir a fuga de radiação. Quando os técnicos tentaram utilizá‑lo para calibrar um dos aparelhos e constataram a ausência da cápsula, iniciou‑se uma investigação policial que acabou por desencadear um alerta nacional, dada a natureza altamente perigosa do Césio‑137.

A polícia passa agora a analisar os registros internos do instituto, bem como as imagens de segurança, para determinar o momento exato em que a fonte desapareceu e quem foi a última pessoa a tê‑la manipulado. Apenas quatro funcionários tinham acesso autorizado ao local onde o dispositivo era guardado, o que levanta suspeitas sobre possíveis falhas nos procedimentos de controle interno ou um roubo deliberado.

A investigação concentra‑se em dois pontos críticos: a possibilidade de um erro humano na gestão dos protocolos de segurança e a existência de quaisquer gravações que possam reconstruir os passos dos envolvidos. Segundo relatos da equipe técnica, a última utilização registrada da fonte ocorreu alguns dias antes do sumiço, quando ela havia sido recolhida para a caixa de proteção e acomodada em um balcão de laboratório de acesso restrito.

Agora, autoridades de saúde e radioproteção acompanham o caso de perto, pois a abertura não controlada da cápsula poderia desencadear um episódio semelhante ao que se verificou em 1987, quando catadores encontraram um dispositivo de Césio‑137 em Goiás e provocaram a maior contaminação radiológica urbana do mundo, com 249 pessoas confirmadamente contaminadas, quatro mortes e mais de 100 mil indivíduos submetidos a monitoramento. Caso a fonte seja localizada e permanecida selada, a ameaça imediata será neutralizada, mas o incidente evidencia a necessidade de reforçar os mecanismos de vigilância e treinamento dos profissionais que lidam com materiais radioativos.

A comunidade científica e as autoridades sanitárias ressaltam que a prevenção de novos acidentes depende de investimentos em infraestrutura de segurança, protocolos de auditoria frequente e campanhas de conscientização para todos os trabalhadores do setor. Enquanto isso, o Brasil volta a estar no mapa dos piores acidentes radioativos do mundo, um lembrete de que a gestão inadequada de substâncias nucleares pode ter consequências devastadoras para a saúde pública e o meio ambiente





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