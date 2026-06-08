Desafio Sertanejo: Conheça a trajetória de Ana Castela no Acampamento Sonora

Neste episódio do Acampamento Sonora, Letícia e Maria Eduarda participam de um game repleto de curiosidades sobre a carreira de Ana Castela, desde seus sucessos até momentos pessoais e a origem de sua marca registrada. O programa também traz relatos emocionantes de fãs e convida os ouvintes a testarem seus conhecimentos.

Do interior do Mato Grosso do Sul aos maiores palcos do Brasil, Ana Castela conquistou uma legião de fãs e se tornou um dos principais nomes da música sertaneja.

Neste episódio especial do Acampamento Sonora, Letícia e Maria Eduarda enfrentam um desafio repleto de curiosidades e histórias sobre a trajetória da cantora. A competição aborda desde os sucessos que marcaram sua carreira, como Boiadeira, Pipoco, Nosso Quadro, Solteiro Forçado e Deja Vu, até fatos marcantes de sua vida pessoal e profissional.

O game passa por momentos cruciais, incluindo a origem do apelido que se tornou marca registrada, a viralização dos primeiros vídeos na internet, os prêmios conquistados e detalhes que seulement os fãs mais dedicados conhecem. Além das perguntas, as participantes compartilham relatos emocionantes sobre experiências vividas ao lado de Ana Castela, encontros marcantes e histórias que revelam a força do fandom da Boiadeira.

O episódio convida os ouvintes a testarem seus próprios conhecimentos, escolherem de quem torcem e acompanharem cada rodada até o resultado final, incentivando também o envio de histórias pessoais através do link fornecido. Esta homenagem à trajetória de Ana Castela celebra não apenas sua música, mas também a conexão profunda que ela estabeleceu com seu público, demonstrando como uma artista do interior pode conquistar o Brasil através do talento e da autenticidade





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