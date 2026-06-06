Desabamento de ponte no Acre é filmado por câmera de segurança; quatro feridos

Vídeo captura momento exato da queda da Ponte Frei Paolino Baldassari em Sena Madureira, deixando quatro feridos, dois em estado grave. Estrutura de R$ 36 milhões havia sido interditada no dia anterior por risco de desabamento. Governo do Acre envia equipes de apoio.

Um vídeo registrou o momento exato em que a Ponte Frei Paolino Baldassari desabou no início da noite desta sexta-feira, 5, em Sena Madureira , interior do Acre .

As imagens de uma câmera de segurança mostram uma pessoa atravessando a ponte no instante em que a estrutura cedeu, levando-a a cair junto com o concreto. O acidente resultou em pelo menos quatro pessoas feridas, duas em estado grave, que foram encaminhadas ao Hospital João Câncio Fernandes. Três dos feridos estão sendo transferidos para Rio Branco. Testemunhas relataram um estrondo forte, semelhante a um tremor de terra, no momento do desabamento.

A ponte havia sido interditada na véspera, quinta-feira (4), devido ao risco de desabamento nas margens do Rio Iaco. A estrutura, inaugurada há cerca de dois anos e meio, com custo superior a R$ 36 milhões e 232 metros de extensão, teve aproximadamente 60% de sua extensão comprometida. Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar isolaram a área e socorreram as vítimas.

Segundo a Secretaria de Saúde do Acre, ambulâncias de Manoel Urbano e Bujari foram deslocadas para auxiliar nos resgates. A governadora Mailza Assis e a Secretaria de Assistência Social também se mobilizaram para prestar apoio. A ponte, que liga distritos ao centro urbano, homenageia o Frei Paolino Baldassari, figura religiosa e social relevante na história regional. Antes do colapso, um vídeo divulgado por um vereador já mostrava rachaduras e frestas entre os blocos de concreto, indicando problemas estruturais.

A Prefeitura de Sena Madureira havia decretado feriado municipal em 8 de abril em memória do padre. A investigation sobre as causas do desabamento está em andamento, enquanto a comunidade local se mobiliza para lidar com as consequências da tragédia





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