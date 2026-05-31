Um desabamento de poço de mina durante uma operação de mineração ilegal na província de Yunnan, no sudoeste da China, matou cinco pessoas e feriu uma, informou a mídia estatal. As autoridades iniciaram uma investigação para apurar a causa do incidente, que se seguiu à explosão de gás fatal ocorrida em 22 de maio numa mina de carvão na província de Shanxi, no norte do país.

O desabamento de um poço de mina durante uma operação de mineração ilegal na província de Yunnan, no sudoeste da China , matou cinco pessoas e feriu uma, informou a mídia estatal.

Este incidente ocorreu poucos dias após o acidente de mineração mais mortal do país desde 2009. O incidente ocorreu por volta das 4h30 da manhã de domingo no condado de Huize, em Yunnan, informou a agência de notícias estatal Xinhua, citando autoridades locais. A agência Xinhua informou que de seis pessoas resgatadas do local e encaminhadas ao hospital, apenas uma sobreviveu e seu estado de saúde é estável.

As autoridades iniciaram uma investigação para apurar a causa do incidente, que se seguiu à explosão de gás fatal ocorrida em 22 de maio numa mina de carvão na província de Shanxi, no norte do país. A agência de notícias Xinhua informou anteriormente que os níveis de monóxido de carbono 'ultrapassaram os limites' na mina. Este foi o pior desastre em minas da China em 17 anos desde que uma explosão de gás na província de Heilongjiang matou 108 pessoas.

O governo chinesa pediu às autoridades que não poupassem esforços na solução da crise, além de ordenar uma investigação completa sobre a causa do acidente e uma responsabilização rigorosa. O presidente Xi Jinping ordenou uma investigação completa sobre o acidente e pediu às autoridades que não poupassem esforços na solução da crise, além de ordenar uma responsabilização rigorosa.

O incidente ocorreu poucos dias após o anúncio do governo chinês de que o crescimento do PIB deve estar entre 4,5% e 5% em 2026. A China define crescimento do PIB entre 4,5% e 5% para 2026, o que é um desafio para o governo em relação à segurança e ao meio ambiente. O governo chinês está enfrentando pressão para garantir a segurança e o meio ambiente, especialmente em relação à mineração e à exploração de recursos naturais.

O incidente é um lembrete da importância de garantir a segurança e o meio ambiente em todas as operações de mineração e exploração de recursos naturais. A China está enfrentando um desafio em relação à segurança e ao meio ambiente, especialmente em relação à mineração e à exploração de recursos naturais. O governo chinês está trabalhando para garantir a segurança e o meio ambiente, especialmente em relação à mineração e à exploração de recursos naturais.

O incidente é um lembrete da importância de garantir a segurança e o meio ambiente em todas as operações de mineração e exploração de recursos naturais





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