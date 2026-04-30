Derrotas no Congresso 'encerram' ano legislativo do governo Lula

Rejeição a Messias e derrubada de veto ao PL da Dosimetria marcam o fim do ano legislativo, com impactos na imagem do governo e no cenário político de 2026.

O ano legislativo do governo Lula encerrou-se com duas significativas derrotas no Congresso Nacional : a rejeição da indicação de Messias para o Supremo Tribunal Federal ( STF ) e a derrubada do veto presidencial ao Projeto de Lei (PL) da Dosimetria.

A aprovação do PL da Dosimetria, que altera o cálculo das penas para crimes, incluindo aqueles relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro, beneficia potenciais condenados, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, que poderá ter sua pena reduzida. A votação na Câmara dos Deputados resultou em 318 votos a favor da derrubada do veto e 144 contra, enquanto no Senado, 49 senadores apoiaram a queda do veto, contra 24 que defendiam sua manutenção.

Cientistas políticos avaliam que essas derrotas consecutivas enfraquecem a imagem do governo Lula e demonstram uma crescente força do Poder Legislativo em relação ao Executivo. Fabio Andrade, da ESPM, destaca que o governo terá que negociar mais e ceder em diversas áreas para conseguir aprovar suas propostas, aumentando o custo político de sua agenda.

Sérgio Praça, da UNIFAL, considera que os reveses encerram o ano legislativo e podem impulsionar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência, apesar da rejeição que o senador enfrenta. Praça alerta que a polarização e o tratamento de opositores como 'fascistas' podem aumentar as chances de derrota do governo em 2026. Durante as votações, houve manifestações acaloradas, com parlamentares de esquerda criticando o PL da Dosimetria como uma afronta aos valores democráticos e relembrando o período da ditadura militar.

Com a aprovação do PL da Dosimetria, espera-se uma redução nas penas para os condenados por tentativa de golpe de Estado e pelos atos de 8 de janeiro. No caso de Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão, a pena pode ser reduzida para cerca de 20 anos, além de diminuir o tempo em regime fechado.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, realizou uma manobra para retirar da análise trechos da proposta que conflituavam com a Lei Antifacção. As derrotas no Congresso também podem dificultar uma nova indicação de Lula ao STF, pois os parlamentares, fortalecidos, tendem a resistir a nomes indicados pelo Executivo. Fabio Andrade ressalta que os atores políticos, ao perceberem o aumento de seu poder, buscarão consolidá-lo e utilizá-lo em futuras negociações, tornando o ambiente político ainda mais desafiador para o governo





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