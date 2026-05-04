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Derrotas no Congresso e Rejeição a Lula Aumentam Pressão sobre Ministros

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Derrotas no Congresso e Rejeição a Lula Aumentam Pressão sobre Ministros
LulaCongressoSTF
📆5/4/2026 7:58 AM
📰JornalOGlobo
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Rejeição a Messias no Senado e derrubada do veto ao PL da Dosimetria expõem fragilidade de ministros estratégicos do governo Lula, em meio a pesquisas que indicam aumento da rejeição ao presidente.

A série de derrotas do governo Lula no Congresso Nacional, incluindo a rejeição da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal ( STF ) e a derrubada do veto ao Projeto de Lei (PL) da Dosimetria , expõe a fragilidade de ministros estratégicos como Sidônio Palmeira (Comunicação Social) e José Guimarães (Relações Institucionais).

A situação é agravada por pesquisas recentes que indicam um aumento na rejeição ao presidente Lula, intensificando a necessidade de uma articulação política eficaz para reverter o cenário e enfrentar uma oposição fortalecida. A indicação de Jorge Messias ao STF, que enfrentou forte oposição e culminou em sua rejeição pelo Senado, gerou um impasse sobre seu futuro na Advocacia-Geral da União (AGU), com relatos de que ele próprio não deseja permanecer no cargo.

A derrota compromete sua capacidade de diálogo com membros do STF e do Congresso. Uma das possibilidades em discussão é a realocação de Messias para o Ministério da Justiça, recentemente assumido por Wellington César Lima e Silva, em um momento em que o governo busca resultados concretos na área de segurança pública, especialmente em relação ao combate à misoginia, feminicídio e facções criminosas.

No entanto, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública permanece estagnada no Senado, e o projeto antifacção foi significativamente alterado pelo Congresso, transformando-se em um trunfo para a oposição. Além da questão de Messias, a atuação do ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, tem sido alvo de críticas dentro do governo e do Partido dos Trabalhadores (PT).

Há dificuldades em transformar as iniciativas do governo em capital político e em responder eficazmente aos ataques nas redes sociais. Episódios como a repercussão negativa de um vídeo de Lula e da primeira-dama Janja durante o almoço de Páscoa, onde Janja comentou sobre o preparo de carne de paca, são citados como exemplos de falhas na estratégia de comunicação.

Durante o 8º Congresso do PT, propostas de comunicação foram apresentadas, mas consideradas insuficientes por muitos participantes, que apontaram a falta de ferramentas eficazes para o enfrentamento digital. Parlamentares também criticaram a forma como o governo tem divulgado suas ações. A avaliação é que as ações do ministério não estão sendo divulgadas com a intensidade necessária, impactando a percepção pública.

A situação é ainda mais preocupante diante do contexto eleitoral, com pesquisas indicando uma aproximação entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro em cenários de primeiro e segundo turno, além de um aumento na rejeição ao presidente e uma queda em sua taxa de aprovação. O governo Lula enfrenta, portanto, um momento crítico que exige uma reavaliação da estratégia de comunicação e articulação política.

A necessidade de apresentar resultados concretos em áreas prioritárias, como segurança pública e economia, é urgente, assim como a capacidade de responder de forma eficaz aos ataques da oposição e de recuperar a confiança da população. A insatisfação com a atuação de ministros estratégicos, como Sidônio Palmeira e José Guimarães, e a incerteza sobre o futuro de Jorge Messias na AGU, evidenciam a fragilidade do governo em um momento crucial.

A busca por alternativas para fortalecer a comunicação, a articulação política e a capacidade de resposta do governo são essenciais para reverter o cenário atual e garantir a governabilidade. A pressão eleitoral crescente e as pesquisas desfavoráveis exigem uma ação rápida e coordenada para evitar um desgaste ainda maior e assegurar o sucesso das políticas implementadas.

A situação demanda uma análise profunda das causas das derrotas no Congresso e da insatisfação popular, bem como a implementação de medidas corretivas para fortalecer a imagem do governo e recuperar o apoio da população

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