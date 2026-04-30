Head Topics

Derrota em Cusco complica a vida do Atlético na Sul-Americana

Esportes News

Derrota em Cusco complica a vida do Atlético na Sul-Americana
Atlético MineiroCopa Sul-AmericanaCienciano
📆4/30/2026 12:14 PM
📰Lance!
192 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 97% · Publisher: 51%

O Atlético Mineiro foi derrotado pelo Cienciano por 1 a 0 em partida válida pela Copa Sul-Americana, com uma equipe alternativa. O resultado deixa o Galo em situação complicada na competição.

A atuação do Atlético Mineiro na Copa Sul-Americana continua a gerar preocupação entre seus torcedores. Em um confronto disputado em Cusco, o time mineiro sucumbiu ao Cienciano por um placar de 1 a 0, um resultado que complica significativamente suas chances de avançar para as fases eliminatórias da competição.

A estratégia do técnico Eduardo Domínguez de escalar uma equipe reserva, visando preservar jogadores para compromissos futuros, não se mostrou eficaz diante da determinação e organização tática do time peruano. A derrota expõe as fragilidades do elenco quando não conta com seus titulares e levanta questionamentos sobre a profundidade do plantel.

A partida revelou um Atlético com dificuldades em construir jogadas desde a defesa, sofrendo com a marcação alta e intensa do Cienciano, que impedia a progressão da equipe alvinegra ao campo ofensivo. A posse de bola, embora equilibrada em alguns momentos, não se traduziu em oportunidades claras de gol, e a defesa demonstrou vulnerabilidade em lances de bola parada, culminando no gol sofrido.

A equipe alternativa do Galo, apesar de algumas tentativas de reação, não conseguiu impor seu ritmo de jogo e se mostrou incapaz de superar a resistência do adversário, que jogou com inteligência e eficiência. A segunda etapa da partida trouxe algumas mudanças na equipe do Atlético, com as entradas de Bernard e Dudu buscando dar mais dinamismo e criatividade ao ataque. As alterações, de fato, proporcionaram momentos de maior perigo, com o time mineiro criando algumas oportunidades de empatar.

No entanto, a falta de precisão na finalização e a má sorte impediram que o Galo balançasse as redes. A situação se complicou ainda mais com a expulsão de Preciado, que recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Atlético em desvantagem numérica. A partir desse momento, o Cienciano assumiu o controle da partida, administrando a vantagem com segurança e explorando os espaços deixados pela equipe adversária.

A defesa peruana se mostrou sólida e bem organizada, neutralizando as investidas do Atlético e dificultando a criação de jogadas ofensivas. O time mineiro, sem conseguir encontrar soluções para superar a marcação adversária e com um jogador a menos, viu o tempo passar e deixou o campo de Cusco com uma derrota amarga, que o afasta ainda mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A atuação individual de alguns jogadores, como Dudu, que tentou levar perigo pelo lado esquerdo, não foi suficiente para compensar as deficiências coletivas da equipe. Com este resultado, o Atlético se encontra em uma situação delicada na Copa Sul-Americana, ocupando a última posição do Grupo B com apenas três pontos conquistados. A liderança do grupo pertence ao Cienciano, que chegou aos sete pontos e se aproxima da classificação direta para as oitavas de finais.

A competição sul-americana é conhecida por sua alta competitividade e a necessidade de obter resultados positivos em todas as partidas. O regulamento da Sul-Americana, que prevê vaga direta apenas para o primeiro colocado de cada grupo e um playoff para o segundo, exige do Atlético uma reviravolta na sua campanha para evitar a eliminação precoce.

A equipe mineira precisa urgentemente melhorar seu desempenho, tanto tático quanto técnico, e contar com o retorno de seus jogadores titulares para ter chances de avançar na competição. A torcida, apesar da decepção com o resultado, espera que o time reaja e mostre sua força nas próximas partidas. A Copa Sul-Americana representa uma oportunidade importante para o Atlético conquistar um título internacional e garantir sua participação em outras competições de prestígio.

A derrota para o Cienciano serve como um alerta para a necessidade de um trabalho mais consistente e focado, visando a superação das dificuldades e a busca por resultados positivos. É fundamental que a equipe aprenda com os erros cometidos e se prepare adequadamente para os próximos desafios, buscando a recuperação na competição e a satisfação de sua torcida. Lembre-se, o jogo deve ser apreciado com responsabilidade e apenas por maiores de 18 anos

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lance! /  🏆 30. in BR

Atlético Mineiro Copa Sul-Americana Cienciano Futebol Derrota

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Contra o Olimpia na Sul-Americana, Vasco reencontra dois ex-jogadoresContra o Olimpia na Sul-Americana, Vasco reencontra dois ex-jogadoresO duelo contra Olimpia pela 3ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana marcará dois reencontros para o Vasco
Read more »

Invicto em casa e ataque 'poderoso': Como chega o Cienciano, adversário do Atlético na Sul-Americana?Invicto em casa e ataque 'poderoso': Como chega o Cienciano, adversário do Atlético na Sul-Americana?O adversário do Atlético na terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana é o Cienciano, tradicional equipe da altitude de Cusco.
Read more »

Cienciano x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-AmericanaCienciano x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Sul-AmericanaNesta quarta-feira, o Puerto Cabello recebe o Atlético às 21h30 no Estádio Isla Garcilaso, pela 3° rodada da fase de grupos da Sul-Americana.
Read more »

Atlético, com reservas, perde para o Cienciano pela Sul-AmericanaAtlético, com reservas, perde para o Cienciano pela Sul-AmericanaBarba poupou dez titulares, menos Everson (o melhor em campo), para o jogo contra o Cruzeiro, e viu o time B cair em Cusco por 1 a 0
Read more »

Atlético-MG perde em visita ao Cienciano e se complica na Sul-AmericanaAtlético-MG perde em visita ao Cienciano e se complica na Sul-AmericanaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Atlético-MG é derrotado pelo Cienciano na Copa Sul-AmericanaAtlético-MG é derrotado pelo Cienciano na Copa Sul-AmericanaO Atlético-MG perdeu por 1 a 0 para o Cienciano no Peru, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O técnico Eduardo Domínguez destacou as dificuldades impostas pela altitude, os erros decisivos e elogiou os jovens que tiveram oportunidades.
Read more »



Render Time: 2026-04-30 15:36:05