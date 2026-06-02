Deputados propõem mudanças na legislação contra o terrorismo após classificação do PCC e CV pelos EUA

Projetos de lei protocolados na Câmara dos Deputados buscam incluir ataques cibernéticos como condutas tipificadas como terrorismo e revogar proteção a manifestações políticas e sociais. Outro texto propõe proibir entrada de pessoas vinculadas a organizações terroristas no Brasil.

A classificação do PCC (Primeiro Comando da Capital) e do CV (Comando Vermelho) como organizações terroristas pelos Estados Unidos gerou reações no Congresso Nacional. Deputados da oposição protocolaram projetos de lei que tratam sobre a forma que o Brasil tem de enfrentar o terrorismo internamente.

Um deles, de autoria do deputado General Pazuello (PL-SP), propõe incluir ataques cibernéticos entre as condutas tipificadas como terrorismo e revogar um trecho que atualmente protege manifestações políticas, sindicais e movimentos sociais de enquadramento automático na legislação. Pelo texto, o crime de terrorismo deixaria de ser caracterizado apenas por atos motivados por xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, como é atualmente.

A proposta prevê que o terrorismo pode ser praticado por motivações 'políticas, religiosas ou sociais', desde que tenha como objetivo intimidar gravemente a população, constranger o poder público ou desestabilizar estruturas políticas, constitucionais, econômicas ou sociais do país. Na justificativa, Pazuello alega que a inclusão de motivações de ordem política, religiosa ou social na legislação visa 'corrigir uma omissão histórica' e que a 'violência extrema não pode ser legitimada sob o manto de causas sociais ou políticas'.

'Atos destinados a intimidar a população ou a coagir o poder público raramente ocorrem no vácuo; são, em sua essência, impulsionados por motivações que buscam a desestabilização das estruturas fundamentais do país', afirma. Outro texto protocolado na Câmara, de autoria do deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), propõe proibir a entrada no Brasil de pessoas 'comprovadamente vinculadas', colaboradoras ou apoiadoras de organização terrorista, criminosa transnacional ou ligada ao tráfico de drogas ou de pessoas.

A proposição do congressista define como vínculo, colaboração ou apoio à organização terrorista a prestação de serviços, financiamento, treinamento, a organização de eventos e o suporte logístico para essas organizações. O texto também propõe incluir pessoas classificadas como terroristas em listas nacionais e internacionais, reconhecidas pelo Estado brasileiro.

Para o professor de direito constitucional Henderson Fürst, as mudanças propostas pelos deputados podem abrir um problema jurídico no país, já que não há uma objetividade na classificação de um ato como de motivação política.

'Isso torna um termo jurídico incerto. O que é uma motivação política? Seria a mesma que de xenofobia, discriminação e preconceito? No fundo, cria-se um novo problema jurídico.

A motivação do crime organizado brasileiro não é política, até onde se saiba, é financeira', disse à imprensa





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Terrorismo PCC CV Legislação Ataques Cibernéticos Manifestações Políticas Movimentos Sociais Entrada No Brasil Pessoas Vinculadas A Organizações Terroristas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EUA classificam PCC e Comando Vermelho como terroristas; Brasil rejeita intervençãoClassificação de facções brasileiras como terroristas pelos EUA gera crise diplomática e acende debate sobre soberania e segurança interna.

Read more »

EUA classificam PCC e CV como terroristas globais e geram debate no BrasilODepartamento de Estado dos EUA classificou o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital como Terroristas Globais Especialmente Designados, o que gerou reações do governo brasileiro e um debate sobre as diferenças entre terrorismo e crime organizado. O analista Lourival destacou que os dois fenômenos são distintos em natureza e que tratá-los da mesma forma pode comprometer a eficácia do combate ao narcotráfico. Ele ressaltou que militares não são treinados para investigar organizações criminosas e alertou sobre os riscos de corrupção nas Forças Armadas e de mortes de civis em operações militares em comunidades.

Read more »

Governo e oposição divergem sobre decisão dos EUA contra PCC e CVDecisão do Departamento de Estado americano divide governo e oposição e acirra debate sobre soberania nacional e segurança pública

Read more »

Como a decisão dos EUA sobre PCC e CV terroristas ameaça o Pix do Brasil?Nova classificação do governo americano sobre PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho) entra em vigor na próxima sexta-feira (5) e pode pressionar o meio de pagamento

Read more »