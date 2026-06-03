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Deputados brasileiros encontram democratas nos EUA para contestar rotulagem de facções como terroristas

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Deputados brasileiros encontram democratas nos EUA para contestar rotulagem de facções como terroristas
BrasilEstados UnidosCooperação Policial
📆6/3/2026 9:54 PM
📰jornalodia
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Comitiva do governo Lula viaja a Washington para apresentar proposta de cooperação contra o crime organizado, excluindo parlamentares republicanos e representantes da Casa Branca.

Uma delegação de deputados da base do governo Lula viajou aos Estados Unidos nesta semana com o objetivo de articular uma frente política junto a membros do Partido Democrata, no Capitólio, para contestar a classificação unilateral feita pela Casa Branca das facções criminosas brasileiras conhecida como Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital como organizações terroristas.

O encontro, que se restringirá exclusivamente a representantes democratas e não contará com a presença de parlamentares republicanos nem com representantes da administração Trump, tem como meta principal apresentar um documento contendo dez propostas de cooperação bilateral no combate ao crime organizado. O texto enfatiza que a rotulagem das facções como "terroristas" por decisão externa gera risco de distorção política, cria efeitos extraterritoriais indevidos e coloca em xeque a soberania nacional, sugerindo que a resposta adequada deve estar alicerçada na cooperação penal, policial, financeira e diplomática, sempre sob o controle das autoridades competentes e com respeito à cadeia de custódia das provas e à jurisdição brasileira.

Durante a estadia, prevista de quarta‑feira, 3, a sexta‑feira, 5, a comitiva se reunirá com deputados democratas, com membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, além de planejar a criação de um grupo de trabalho bilateral que inclua a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, o FBI e o Departamento de Justiça americano. Entre as propostas destacam‑se a exigência de políticas norte‑americanas voltadas à redução do fluxo de armas e da demanda por drogas, bem como a intensificação da fiscalização contra lavagem de dinheiro dentro do próprio sistema financeiro dos EUA.

O líder do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai (SC), responsável pela delegação, reiterou que o objetivo é um intercâmbio de boas‑práticas, sem interferência direta dos Estados Unidos sobre as decisões soberanas do Brasil, ressaltando a necessidade de que a cooperação se dê pelos "canais corretos", baseada em provas concretas e focada na desarticulação econômica das facções criminosas. O documento a ser entregue aos americanos reforça que o Brasil tem interesse em uma cooperação internacional séria contra o "andar de cima" do crime organizado, definida por mecanismos de controle e respeito ao direito internacional.

A mensagem também pede que as autoridades americanas adotem medidas internas para coibir o tráfico de armas, a oferta de drogas e a lavagem de capitais, de modo a impedir que o fluxo desses recursos alimente as facções brasileiras. Ao final da visita, espera‑se que os encontros resultem em acordos formais e em um canal permanente de diálogo, contribuindo para fortalecer a segurança pública nos dois países sem que haja qualquer intromissão que comprometa a autonomia legislativa e executiva do Brasil

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