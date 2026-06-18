Deputado Val Ceasa e ex-vereador são suspeitos de impedir demolição de resort de traficante do TCP no Rio

Operação do Ministério Público do Rio investiga suposta interferência política para evitar destruição de imóvel de luxo de chefe do Terceiro Comando Puro em Parada de Lucas. Deputado teria movimentado R$ 13 milhões em transações imobiliárias, incompatíveis com patrimônio declarado.

O deputado estadual do Rio de Janeiro Roosevelt Barreto Barcelos, conhecido como Val Ceasa , e o ex-vereador Ulisses Marins são apontados como suspeitos de atuar para impedir a demolição de um resort de luxo do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, um dos chefes do Terceiro Comando Puro ( TCP ), em Parada de Lucas, Complexo de Israel, na Zona Norte do Rio.

A investigação, conduzida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), apura a ligação entre agentes públicos e a facção criminosa. De acordo com o órgão, Val Ceasa declarou à Justiça Eleitoral em 2022 um patrimônio de pouco mais de R$ 1 milhão, porém transações imobiliárias identificadas durante o inquérito, envolvendo ele e empresas controladas por ele, ultrapassam R$ 13 milhões.

Entre os negócios estão a construção de um galpão em imóvel comercial no Espírito Santo e a aquisição de dois imóveis, um no Recreio dos Bandeirantes e outro na Barra da Tijuca. A suposta incompatibilidade entre o patrimônio declarado e os valores movimentados é um dos indícios levantados. A operação desta quinta-feira cumpriu 14 mandados de busca e apreensão contra os investigados.

Duas pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo: Suelen Silva dos Reis, conhecida como Suelen Bacana, e seu companheiro Michael Johnny Vianna de Azevedo, também alvo da operação. As investigações revelam que Val Ceasa e Ulisses Marins teriam interferido no cancelamento de uma operação policial marcada para dezembro de 2023 para demolir o resort de Peixão.

Eles teriam ido ao 16º BPM (Olaria) no dia 11 de dezembro daquele ano e solicitado ao comandante informações sobre a ação sigilosa. Em depoimento, o comandante afirmou que Val Ceasa defendeu o local, alegando que era usado para ações sociais, e que teria sido informado sobre a operação por integrantes da associação de moradores.

Após a intervenção, a Polícia Militar esteve no local, onde foi instalada uma faixa com a inscrição Colônia de Férias do Projeto de Deus Kids, que antes não existia. Além disso, a academia de ginástica foi desmontada e a pintura alusiva ao TCP foi apagada. O MPRJ afirma que, em inúmeras operações anteriores, nunca foi constatada qualquer ação social no espaço.

As negociações para a demolição ocorriam em reuniões entre a PM, a Prefeitura do Rio e o MPRJ desde 29 de novembro de 2023, com a ação marcada para 14 de dezembro. O cancelamento aconteceu após a interferência dos parlamentares, que alegaram vazamento de informações e a suposta finalidade social do local. O Ministério Público destaca que as informações sobre o suposto projeto social foram recebidas sem apuração sobre como os parlamentares tiveram acesso a detalhes sigilosos da operação.

Após a interferência, o local voltou a ser usado por criminosos do TCP, incluindo melhorias na estrutura. O resort, descrito como um verdadeiro oásis no Complexo de Israel, foi finalmente destruído pela polícia em março de 2025. A operação também mirou um ex-assessor parlamentar, mas não foram divulgados mais detalhes sobre sua participação. As buscas e apreensões ocorreram em vários endereços relacionados aos investigados.

A defesa de Val Ceasa não foi localizada até o momento da publicação. O caso ilustra a suspeita de uso de influência política para beneficiar facções criminosas, além da discrepância patrimonial que pode configurar crime de enriquecimento ilícito. O resort de luxo era utilizado como local de lazer e encontros por traficantes do TCP e sua destruição era vista como um golpe à infraestrutura do crime organizado na região.

A intervenção dos políticos teria retardado essa ação por mais de um ano, permitindo que o local continuasse a ser operado pela facção. O MPRJ segue com as investigações para identificar a extensão da rede de proteção aos criminosos e possíveis outros envolvidos no esquema. A ação policial de março de 2025 contou com um grande esquema de segurança e foi realizada após novas autorizações judiciais, uma vez que a operação anterior havia sido cancelada.

O resort possuía piscina, academia, churrasqueira e outras amenidades, sendo um símbolo do poder do tráfico na comunidade. A destruição do imóvel foi comemorada por moradores locais, que relataram que o local era uma demonstração de intimidação e controle dos traficantes sobre a área. A Polícia Militar informou que continuará a atuar para desarticular estruturas do crime organizado no Rio de Janeiro, independentemente de interferências externas.

A investigação sobre a ligação de agentes públicos com o TCP é parte de um esforço mais amplo para combater a corrupção e o financiamento de atividades ilícitas no estado





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