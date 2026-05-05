Deputado Thiago Rangel preso em operação da PF por ligação com traficante

Investigação da Polícia Federal revela que o deputado estadual Thiago Rangel ofereceu vagas em órgãos públicos a um traficante de drogas conhecido como Júnior do Beco. A operação também apurou ameaças e planos de atentados envolvendo o parlamentar.

A investigação conduzida pela Polícia Federal que resultou na prisão do deputado estadual Thiago Rangel (Avante-RJ) revelou uma conexão preocupante entre o parlamentar e Arídio Machado da Silva Júnior, mais conhecido como Júnior do Beco, um indivíduo com um histórico criminal extenso e considerado de alta periculosidade, incluindo condenações por crimes graves como homicídio e tráfico de drogas .

A PF apurou que Rangel teria oferecido a Júnior do Beco duas vagas de auxiliar de serviços gerais em órgãos públicos ligados à educação, com o objetivo de que o traficante pudesse indicar pessoas de sua confiança para ocupar esses cargos. Até o momento, o deputado não se manifestou publicamente sobre as acusações levantadas pela Polícia Federal. Esta descoberta lança uma sombra sobre a conduta do parlamentar e levanta sérias questões sobre suas relações com elementos do submundo do crime.

A investigação detalha como Rangel, através de seu chefe de gabinete, Fábio Pourbaix Azevedo, atuou para facilitar a inserção de indivíduos ligados ao tráfico de drogas em posições no serviço público, demonstrando um possível esquema de favorecimento e corrupção. A Operação Unha e Carne, que culminou na prisão de Rangel e Azevedo, é uma continuação de investigações anteriores que já haviam atingido figuras proeminentes como o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacellar, suspeito de vazar informações para beneficiar o crime organizado.

A conexão entre Thiago Rangel e Júnior do Beco foi estabelecida através da análise de mensagens trocadas entre o deputado e seu chefe de gabinete. Em uma dessas mensagens, datada de 23 de junho de 2021, Fábio Pourbaix Azevedo solicita a Rangel que entre em contato direto com o traficante ou forneça seu número de telefone para finalizar uma planilha de indicações. Rangel prontamente envia o contato de Júnior do Beco e instrui seu assessor a procurá-lo.

O deputado afirma ter oito vagas de auxiliar de serviços gerais disponíveis na área da educação e se dispõe a destinar duas delas à cota pessoal do criminoso. As conversas, que foram incluídas no relatório da PF que justificou a prisão do deputado, revelam um padrão de comportamento preocupante e indicam uma colaboração ativa entre o parlamentar e o mundo do crime.

Fábio Azevedo, seguindo as instruções de Rangel, estabeleceu contato com Júnior do Beco, que por sua vez, encaminhou dois nomes para as vagas oferecidas e solicitou uma terceira vaga para sua irmã. Posteriormente, o traficante desistiu de uma das indicações devido a um desentendimento, substituindo o nome por outra pessoa.

No final, as vagas foram preenchidas por Gleice Maria Batista da Silva, irmã de Júnior do Beco, e Ildilene Rangel, esposa de Gleyson Barbosa Paes da Silva, um indivíduo que já havia sido investigado pela Polícia Federal na Operação Roncador, em 2006, por envolvimento em um esquema de tráfico de drogas em Campos dos Goytacazes. Além das mensagens que comprovam a oferta de vagas para o traficante, a Polícia Federal destacou outros diálogos entre Thiago Rangel e Fábio Azevedo que demonstram a suposta periculosidade do parlamentar.

Em setembro de 2021, Rangel proferiu ameaças explícitas contra uma pessoa que o criticava no Facebook, afirmando que daria doze tiros no portão da residência do indivíduo e que tomaria providências para prejudicá-lo. Em outra conversa, em janeiro de 2022, os dois discutem a possibilidade de realizar um atentado contra alguém. Fábio Azevedo descreve um plano para que a vítima seja agredida e tenha seu carro danificado, enquanto Rangel concorda em arquitetar e orquestrar o ataque.

A prisão preventiva de Thiago Rangel foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com base no pedido da Polícia Federal e com o aval da Procuradoria-Geral da República. A decisão judicial justifica a medida como necessária para proteger a ordem pública e garantir a correta condução das investigações.

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) emitiu uma nota informando que está à disposição para colaborar com as autoridades no esclarecimento dos fatos, reiterando seu compromisso com a transparência e a confiança no trabalho dos órgãos competentes. O deputado Thiago Rangel, até o momento, não se pronunciou sobre as acusações





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