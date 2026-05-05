Deputado Thiago Rangel preso em operação da PF no Rio de Janeiro

Deputado estadual Thiago Rangel (Avante) é preso pela Polícia Federal no Rio de Janeiro durante a quarta fase da Operação Unha e Carne, que investiga fraudes em compras e serviços da Secretaria de Educação.

O deputado estadual Thiago Rangel , filiado ao partido Avante, foi detido pela Polícia Federal no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira, dia 5, no desenrolar da quarta fase da Operação Unha e Carne.

Esta operação ambiciosa visa desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes relacionadas a processos de compra de materiais e contratação de serviços, incluindo obras de reforma, dentro da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. A ação policial não se limitou à prisão do deputado Rangel, abrangendo também o cumprimento de cinco mandados de prisão adicionais e 23 mandados de busca e apreensão em diversas localidades, incluindo a capital do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, Miracema e Bom Jesus do Itabapoana.

É importante ressaltar que a Operação Unha e Carne já havia resultado na prisão de Rodrigo Bacellar, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em dezembro de 2025, demonstrando a continuidade e a amplitude das investigações. As investigações que culminaram na prisão de Thiago Rangel tiveram início a partir da análise minuciosa de dados e informações obtidas em mídias apreendidas durante a primeira fase da operação.

Inicialmente, o foco era reprimir o vazamento de informações confidenciais por parte de agentes públicos, uma prática que compromete a integridade dos processos administrativos e judiciais. No entanto, a análise aprofundada das evidências revelou um esquema muito mais complexo e abrangente, envolvendo o direcionamento fraudulento de contratos realizados por escolas estaduais vinculadas à Diretoria Regional Noroeste da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro.

A diretoria em questão era considerada uma área de forte influência política do deputado Thiago Rangel, o que sugere um possível envolvimento direto do parlamentar no esquema criminoso. A Polícia Federal identificou que as contratações eram sistematicamente direcionadas para empresas previamente selecionadas e ligadas à organização criminosa investigada, garantindo vantagens indevidas aos envolvidos.

A dinâmica do esquema fraudulento, conforme detalhado pela Polícia Federal, envolvia o recebimento de recursos públicos pelas empresas beneficiadas, seguido de saques em dinheiro e depósitos ou transferências bancárias para outras empresas diretamente associadas a membros da organização criminosa. Essa movimentação financeira complexa tinha como objetivo ocultar a origem ilícita dos recursos e dificultar o rastreamento do dinheiro desviado.

As investigações também revelaram que os valores desviados eram frequentemente misturados com recursos de origem lícita em contas bancárias de uma extensa rede de postos de combustíveis administrada pelo líder da organização, tornando ainda mais difícil a identificação e a recuperação dos ativos. A Polícia Federal continua a investigar a fundo o esquema, buscando identificar todos os envolvidos e quantificar os prejuízos causados aos cofres públicos.

A CNN Brasil está em contato com a defesa do deputado Thiago Rangel em busca de um posicionamento oficial sobre as acusações. A situação permanece em atualização, com novas informações sendo apuradas e divulgadas à medida que a investigação avança. A Operação Unha e Carne representa um marco no combate à corrupção no estado do Rio de Janeiro, demonstrando o compromisso da Polícia Federal em investigar e punir aqueles que se envolvem em práticas ilícitas que prejudicam a sociedade.

A prisão de Thiago Rangel e a continuidade das investigações reforçam a importância da transparência e da fiscalização na gestão dos recursos públicos, garantindo que o dinheiro dos contribuintes seja utilizado de forma eficiente e honesta. A expectativa é que a Operação Unha e Carne contribua para a restauração da confiança da população nas instituições públicas e para a promoção de um ambiente de negócios mais justo e competitivo





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