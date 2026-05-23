Deputado Mario Frias Devolve Partes do Salário e Paga Dívidas de Família

Comprovantes de pagamento e extratos bancários indicam que uma ex-funcionária do gabinete do deputado Mario Frias devolveu parte do salário ao então chefe de gabinete e a parentes dele, e pagou despesas de familiares de Frias. A ex-funcionária também tomou empréstimos consignados e transferiu parte dos valores ao chefe de gabinete.

Deputado federal Mario Frias (PL-SP) — Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados Comprovantes de pagamento e extratos bancários de uma ex-funcionária do gabinete do deputado Mario Frias na Câmara indicam que ela devolveu parte do salário ao então chefe de gabinete e a parentes dele, e pagou despesas de familiares de Frias, entre fevereiro de 2023 e março de 2024.

A ex-funcionária, que foi nomeada secretária parlamentar de fevereiro de 2023 até maio de 2024, também tomou cinco empréstimos consignados em seu nome, totalizando R$ 174.886. Segundo os documentos, parte dos valores foi transferida ao então chefe de gabinete em datas próximas aos empréstimos. O g1 teve acesso com exclusividade a comprovantes de PIX e extratos bancários da conta de Gardênia Morais no Banco do Brasil, na qual ela recebia o salário pago pela Câmara.

O valor líquido do salário, após todos os descontos, variou no período entre R$ 10 mil e R$ 21 mil. Os documentos indicam que Gardênia transferia o salário da conta do BB para outra conta de sua titularidade, no Itaú, e dessa conta repassava valores para o então chefe de gabinete, Raphael Azevedo, ou para a ex-mulher e uma outra parente dele.

Os comprovantes obtidos pela reportagem são: Comprovantes de PIX feitos por Gardênia Morais, ex-funcionária do gabinete do deputado Mario Frias. — Foto: Reprodução A ex-funcionária afirmou que houve mais repasses além dos que a reportagem identificou, que somam R$ 35.116. Segundo Gardênia, também 'havia mais pessoas devolvendo' o salário no gabinete, além dela.

Familiares e saque Um dos comprovantes obtidos pela reportagem mostra que Gardênia fez um PIX de R$ 1.000 em 29 de janeiro de 2024 para Maria Lucia Frias, mãe do parlamentar. Outro comprovante indica que, em dezembro de 2023, a ex-funcionária pagou uma fatura do cartão de crédito de Juliana Frias, esposa do deputado, no valor de R$ 4.832,32. Comprovantes indicam pagamentos de funcionária para parentes de Mario Frias.

— Foto: Reprodução A reportagem obteve ainda um comprovante de que a ex-funcionária fez um saque de R$ 49.999,99 em dinheiro vivo, em 27 de março de 2024. Ela afirmou que o valor foi entregue, mas não quis revelar para quem. Essa transação, supostamente, foi feita de modo a dificultar o rastreamento, segundo o relato da ex-funcionária e os documentos.

Procurada pela reportagem e questionada sobre os comprovantes, Gardênia Morais confirmou que devolvia parte do salário, conforme um acordo feito com o então chefe de gabinete, Raphael Azevedo, com o conhecimento do deputado.

'O meu salário foi subindo gradativamente. Lá na Câmara a gente tem os 'steps'. No final, estava girando em torno de R$ 20 mil. Me restavam, em média, de R$ 6 mil a R$ 7 mil.

Eu devolvia todos os meses, de acordo com o meu 'step', afirmou Gardênia. Raphael Azevedo trabalhou no gabinete do deputado Mário Frias de fevereiro de 2023 a fevereiro de 2024, segundo o registro da Câmara.

'O deputado sabia, o deputado estava ciente de todas as devoluções. Foi um combinado inicial, o deputado sempre participa. E depois as tratativas do dia a dia ocorriam com o Azevedo, que na época era o chefe de gabinete, braço direito do deputado', afirmou a ex-funcionária do deputado Mario Frias. Empréstimos consignados A ex-funcionária disse que somente um dos empréstimos consignados, no valor de R$ 35 mil, foi feito para uso pessoal.

Gardênia afirmou que eles não foram pagos e ela ficou com o nome sujo.

'Dos cinco empréstimos, um é meu particular, no restante todos foram feitos a pedido do deputado e do Raphael Azevedo para quitar dívidas de campanha . Os empréstimos foram feitos e eles não foram quitados, estão todos em aberto no Serasa. Enfim, meu nome... Para você ter noção de como ficou minha situação hoje, eu moro de favor na casa da minha ex-sogra', disse





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