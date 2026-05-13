Deputado Marcelo Queiroz é Investigado por Fraudes em Contratos de Castração de Animais no Rio

Operação Castratio revela esquema de desvios de milhões de reais e favorecimento de empresa durante a gestão de Marcelo Queiroz na Secretaria de Agricultura do Rio de Janeiro.
A Polícia Federal, em comunicado formal enviado ao Supremo Tribunal Federal, revelou a existência de fortes indícios de que o deputado federal Marcelo Queiroz , do PSDB-RJ, tenha se utilizado de sua influência e cargo público para integrar um complexo esquema de fraudes em licitações.
O foco das investigações, que culminaram na deflagração da Operação Castratio no estado do Rio de Janeiro, recai sobre a contratação irregular de uma empresa especializada em castração de animais. Segundo os investigadores, o parlamentar teria associado sua imagem pública à defesa da causa animal não por convicção ideológica, mas como uma estratégia para mascarar a obtenção de benefícios financeiros e políticos derivados de contratos fraudulentos.
As irregularidades teriam tido início enquanto Queiroz exercia a função de secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio, cargo no qual detinha o controle sobre a gestão de recursos destinados ao bem-estar animal. O cerne da investigação aponta para um esquema estruturado que envolvia a participação de servidores públicos, empresários e diversos operadores financeiros. O alvo principal das transações suspeitas era a Subsecretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, conhecida como RJ Pet.
Entre os anos de 2021 e 2023, a RJ Pet celebrou um total de 19 contratos com a empresa Consuvet, totalizando montantes que beiram os 200 milhões de reais, mais especificamente 193,6 milhões de reais. A Polícia Civil, que atua em conjunto com a Federal, identificou um padrão claro de favorecimento à Consuvet, com indícios contundentes de que as licitações foram manipuladas para garantir a vitória da referida companhia.
Um dos pontos mais alarmantes da investigação refere-se a documentos de locação de clínicas veterinárias apresentados pela empresa para comprovar capacidade operacional. Tais documentos estavam datados de maio de 2020, período anterior à própria constituição formal da empresa, o que sugere a fabricação de provas para atender aos requisitos dos editais públicos. A disparidade financeira do deputado também tornou-se um ponto central do inquérito.
De acordo com dados apresentados à Justiça Eleitoral, o patrimônio declarado por Marcelo Queiroz sofreu um salto expressivo de 665 por cento entre os anos de 2021 e 2023, coincidindo com o período de vigência dos contratos suspeitos. Para a Polícia Federal, esse crescimento patrimonial abrupto, somado ao engajamento midiático do político com a proteção animal, demonstra que a causa foi instrumentalizada para gerar votos e prestígio social, enquanto os cofres públicos eram drenados.
Em sua defesa, Marcelo Queiroz negou veementemente as acusações, alegando que a operação é fruto de perseguição política. Segundo o deputado, as alegações surgiram após ele se recusar a apoiar o candidato indicado pelo ex-governador do estado na disputa para a prefeitura em 2024.
O governo do estado, por sua vez, informou que os contratos em questão já foram extintos e que a gestão do RJ Pet foi transferida para a Secretaria de Saúde, resultando na suspensão dos serviços da Consuvet após auditorias internas
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