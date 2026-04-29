Deputado Léo Prates propõe regra de transição para fim da escala 6x1 no mercado de trabalho

O deputado Léo Prates, relator da proposta que visa o fim da escala 6x1, defende uma regra de transição para adaptar gradualmente o mercado de trabalho ao novo modelo. Ele destaca a necessidade de flexibilidade nas negociações entre trabalhadores e empresas, com possíveis compensações dependentes do governo federal. Prates menciona a adoção de jornadas mais longas como alternativa e vê o modelo 4x3 como um objetivo futuro, mas ainda distante. A expectativa é que o texto seja votado até 28 de maio.

O deputado Léo Prates, relator da proposta que visa o fim da escala 6x1 no mercado de trabalho , defende a adoção de uma regra de transição para adaptar gradualmente o setor às novas exigências.

Em entrevista ao GLOBO, Prates destacou a necessidade de flexibilidade nas negociações entre trabalhadores e empregadores, com possíveis compensações dependentes do governo federal. O parlamentar ressaltou que as diferenças entre os setores e os perfis de empresas exigem soluções adaptáveis, com parte das definições sendo feita caso a caso. A expectativa é que o projeto trate do tema de forma mais geral, permitindo ajustes conforme a realidade de cada setor.

Prates mencionou a adoção de jornadas mais longas como alternativa, citando a possibilidade de trabalhar 10 horas por dia em quatro dias da semana, com carga horária semanal máxima de 40 horas, como um arranjo produtivo benéfico para o trabalhador. O deputado afirmou que, se fosse um trabalhador CLT, preferiria esse modelo, com quatro dias de trabalho e três de folga.

No entanto, Prates vê o modelo 4x3 como um objetivo a longo prazo, reconhecendo que o país ainda não está preparado para implementá-lo imediatamente. A proposta deve ser votada até 28 de maio, conforme a expectativa do presidente da Câmara, Hugo Motta. O relator destacou que buscará um texto equilibrado, negociado com lideranças partidárias e o governo, para garantir apoio suficiente no Congresso.

A compensação tributária, segundo Prates, depende do governo federal, e o foco será equilibrar os interesses dos trabalhadores e do setor produtivo. A iniciativa faz parte do Irineu, projeto do GLOBO que utiliza inteligência artificial para oferecer aplicações aos leitores, sempre supervisionado por jornalistas. Prates, que já relatou um projeto de lei similar, conta com a memória dos debates anteriores para agilizar o processo de elaboração do relatório.

O deputado afirmou que não tem mais opinião pessoal sobre o tema e que buscará um consenso entre os 513 deputados para obter os 308 votos necessários para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)





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