Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Deputado estadual do Rio é alvo de operação do Ministério Público

Política News

Deputado estadual do Rio é alvo de operação do Ministério Público
Val CeasaMinistério PúblicoPolícia Civil
📆6/18/2026 1:56 PM
📰Terranoticiasbr
142 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 88% · Publisher: 51%

O deputado estadual do Rio de Janeiro Val Ceasa (PRD) foi alvo de uma operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Civil que investiga a suposta atuação de agentes públicos em benefício da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

O deputado estadual do Rio de Janeiro Val Ceasa (PRD) foi alvo de uma operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Civil que investiga a suposta atuação de agentes públicos em benefício da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Além do parlamentar, também são investigados o ex-vereador Ulisses de Almeida Marins e o ex-assessor parlamentar Michael Johnny Vianna de Azevedo. Ao todo, foram expedidos 14 mandados de busca e apreensão, cumpridos em endereços no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

A investigação foi instaurada no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça após surgirem indícios de que os investigados teriam tentado obter informações sobre uma operação sigilosa destinada à demolição de imóveis utilizados pelo TCP em Parada de Lucas, região que integra o chamado Complexo de Israel, na Zona Norte da capital fluminense. De acordo com os investigadores, os agentes públicos teriam utilizado a influência dos cargos para argumentar junto à Polícia Militar que os imóveis seriam destinados à prestação de serviços sociais.

As apurações, porém, indicam que essa justificativa não correspondia à realidade. A operação policial acabou sendo adiada. Segundo o MPRJ, agentes encontraram R$ 166 mil em espécie durante as buscas realizadas contra Val Ceasa. Desse total, aproximadamente R$ 150 mil teriam sido localizados em outros endereços ligados ao deputado.

As diligências foram realizadas por equipes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público (CSI/MPRJ) e da Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro da Polícia Civil. Os mandados foram cumpridos na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na Ceasa-RJ e em outros imóveis vinculados aos investigados.

Segundo informações divulgadas pela Globo, a força-tarefa apura uma suposta intervenção para impedir a derrubada de construções atribuídas ao chefe do TCP, Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão. Entre os imóveis investigados estaria o local chamado Resort Green, uma estrutura de lazer construída em área de preservação ambiental em Parada de Lucas. O local possuía piscinas, lago artificial para criação de carpas e outras instalações de luxo.

As investigações começaram na Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro (Ciaf), da Polícia Civil, e depois foram encaminhadas ao Ministério Público. Os mandados foram solicitados pelo procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, e autorizados pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em nota, a Alerj informou que acompanha a operação e que está à disposição para colaborar com as investigações. A Prefeitura do Rio declarou que Ulisses Marins não integra os quadros do município.

Segundo a administração municipal, uma nomeação publicada em novembro de 2025 foi posteriormente anulada após análise da Secretaria de Integridade, que reprovou sua contratação. Até a publicação desta reportagem, as defesas dos investigados não haviam se manifestado sobre as acusações. O caso segue sob investigação

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Terranoticiasbr /  🏆 29. in BR

Val Ceasa Ministério Público Polícia Civil Terceiro Comando Puro Operação Investigação Alerj Prefeitura Do Rio

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Integrantes de quadrilha especializada em sequestros-relâmpago são presos no Rio | Rio de JaneiroIntegrantes de quadrilha especializada em sequestros-relâmpago são presos no Rio | Rio de JaneiroEntre os detidos está Kaio do Nascimento, conhecido como Lukaku, responsável por recrutar pessoas para emprestar contas bancárias usadas no esquema
Read more »

Incêndio atinge restaurante mais antigo da cidade do Rio | Rio de JaneiroIncêndio atinge restaurante mais antigo da cidade do Rio | Rio de JaneiroCafé Lamas é considerado patrimônio cultural da cidade do Rio e acumula 152 anos de atividade ininterrupta
Read more »

PMs são denunciados por receber propina para liberar carro em blitz no Rio | Rio de JaneiroPMs são denunciados por receber propina para liberar carro em blitz no Rio | Rio de JaneiroJustiça Militar recebeu a denúncia e determinou o afastamento dos agentes do policiamento ostensivo
Read more »

Força Municipal registra 731 prisões e apreende armas, celulares e veículos no Rio | Rio de JaneiroForça Municipal registra 731 prisões e apreende armas, celulares e veículos no Rio | Rio de JaneiroBalanço apresentado no CompStat Rio aponta mais de 5,4 mil abordagens em áreas estratégicas da cidade e recuperação de motocicletas, bicicletas e celulares
Read more »



Render Time: 2026-06-18 16:56:03