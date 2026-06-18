Deputado estadual do Rio é alvo de operação do Ministério Público

O deputado estadual do Rio de Janeiro Val Ceasa (PRD) foi alvo de uma operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Civil que investiga a suposta atuação de agentes públicos em benefício da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

O deputado estadual do Rio de Janeiro Val Ceasa (PRD) foi alvo de uma operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Civil que investiga a suposta atuação de agentes públicos em benefício da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Além do parlamentar, também são investigados o ex-vereador Ulisses de Almeida Marins e o ex-assessor parlamentar Michael Johnny Vianna de Azevedo. Ao todo, foram expedidos 14 mandados de busca e apreensão, cumpridos em endereços no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

A investigação foi instaurada no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça após surgirem indícios de que os investigados teriam tentado obter informações sobre uma operação sigilosa destinada à demolição de imóveis utilizados pelo TCP em Parada de Lucas, região que integra o chamado Complexo de Israel, na Zona Norte da capital fluminense. De acordo com os investigadores, os agentes públicos teriam utilizado a influência dos cargos para argumentar junto à Polícia Militar que os imóveis seriam destinados à prestação de serviços sociais.

As apurações, porém, indicam que essa justificativa não correspondia à realidade. A operação policial acabou sendo adiada. Segundo o MPRJ, agentes encontraram R$ 166 mil em espécie durante as buscas realizadas contra Val Ceasa. Desse total, aproximadamente R$ 150 mil teriam sido localizados em outros endereços ligados ao deputado.

As diligências foram realizadas por equipes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público (CSI/MPRJ) e da Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro da Polícia Civil. Os mandados foram cumpridos na sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na Ceasa-RJ e em outros imóveis vinculados aos investigados.

Segundo informações divulgadas pela Globo, a força-tarefa apura uma suposta intervenção para impedir a derrubada de construções atribuídas ao chefe do TCP, Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão. Entre os imóveis investigados estaria o local chamado Resort Green, uma estrutura de lazer construída em área de preservação ambiental em Parada de Lucas. O local possuía piscinas, lago artificial para criação de carpas e outras instalações de luxo.

As investigações começaram na Coordenadoria de Investigação de Agentes com Foro (Ciaf), da Polícia Civil, e depois foram encaminhadas ao Ministério Público. Os mandados foram solicitados pelo procurador-geral de Justiça, Antonio José Campos Moreira, e autorizados pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em nota, a Alerj informou que acompanha a operação e que está à disposição para colaborar com as investigações. A Prefeitura do Rio declarou que Ulisses Marins não integra os quadros do município.

Segundo a administração municipal, uma nomeação publicada em novembro de 2025 foi posteriormente anulada após análise da Secretaria de Integridade, que reprovou sua contratação. Até a publicação desta reportagem, as defesas dos investigados não haviam se manifestado sobre as acusações. O caso segue sob investigação





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