O deputado Hélio Lopes solicitou a convocação do atacante do Santos, Neymar Jr., na Copa do Mundo. O bolsonarista eventos que o jogador não é apenas um jogador mas sim o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira e um símbolo de talento, criatividade, superação e esperança para milhões de torcedores. No ofício, Hélio Lopes afirma que o presente documento representa apenas a demonstração legítima de milhões de brasileiros apaixonados pelo futebol e pela história da nossa Seleção, ficando à disposição da autonomia técnica do comando.

O deputado Hélio Lopes encaminhou um ofício à CBF, solicitando a convocação do atacante do Santos, Neymar Jr. , na Copa do Mundo. O bolsonarista argumenta que ‘Neymar’ 'não é apenas um jogador', mas sim o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira e um símbolo de talento, criatividade, superação e esperança para milhões de torcedores.

No documento, o parlamentar alega que o ofício não pretende interferência técnica nas decisões da Seleção Brasileira, pois acredita na autonomia do comando. O presente ofício representa apenas a manifestação legítima de milhões de brasileiros apaixonados pelo futebol e pela história da nossa Seleção. Atualmente, Neymar atua pelo Santos Futebol Clube. No passado, ele disputou três Copas do Mundo com a camisa da seleção, em 2014, 2018 e 2022.

Em 2022, Neymar declarou apoio à candidatura de Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais, aparecendo dançando um funk em alusão ao ex-presidente. [Link: https://www.youtube.com/watch?v=8GEIEtvy9GY](https://www.youtube.com/watch?v=8GEIEtvy9GY) Aqui estão os tópicos sugeridos: ["Copa do Mundo", "Seleção Brasileira", "Hélio Lopes", "Neymar Jr."]





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