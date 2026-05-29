O deputado do Partido Liberal (PL) defendeu a classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas, afirmando que essa medida fortalece o combate ao crime organizado.

O deputado do Partido Liberal (PL) defendeu a classificação do Primeiro Comando da Capital ( PCC ) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas, afirmando que essa medida fortalece o combate ao crime organizado .

A decisão dos Estados Unidos de classificar essas organizações como terroristas pode ampliar a cooperação internacional e facilitar investigações, bloqueios de bens e rastreamento de recursos financeiros ligados às facções. O parlamentar também afirmou que a classificação pode ajudar a endurecer punições e restringir benefícios previstos na legislação penal.

Além disso, o deputado defendeu mudanças na legislação brasileira para enquadrar facções criminosas como organizações terroristas. A medida, segundo ele, permitiria evitar questionamentos sobre a atuação dos Estados Unidos e tornaria inócua a decisão da classificação dos Estados Unidos. A classificação das facções como terroristas também pode ter implicações para a cooperação internacional e a atuação de organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas (ONU).

A ONU incluiu Israel e Rússia em lista de violência sexual, e o Brasil doou toneladas de arroz e leite em pó à Bolívia. Além disso, a Comissão de Relações Exteriores do Brasil planeja realizar uma audiência pública para discutir os impactos da classificação das facções como terroristas. A notícia também menciona um surto da cepa Bundibugyo que já matou 17 pessoas no Congo e uma em Uganda





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