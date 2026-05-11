O parlamentar afirma que Neymar é 'o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira e um símbolo de talento, criatividade, superação e esperança para milhões de torcedores'. Afirma ainda que o ofício não tem intenção de interferência técnica nas decisões da Seleção Brasileira, reconhecendo sua autonomia e importância.
O deputado bolsonarista Hélio Lopes encaminhou um ofício à CBF para propor a convocação de Neymar Jr. na Copa do Mundo, destacando o atleta como 'o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira e um símbolo de talento, criatividade, superação e esperança para milhões de torcedores'.
O parlamentar também afirmou que o ofício não tem intenção de interferência técnica nas decisões da Seleção Brasileira, reconhecendo a autonomia e importância dessa instituição para o futebol brasileiro. O documento, de três páginas, foi motivado pela paixão dos milhões de brasileiros pelo futebol e pela história da Seleção
Copa Do Mundo Neymar Jr. Deputado Bolsonarista ணிತ್ರ Georgian Football Federation Artilheiro Da Seleção Brasileira Patrocinador Do Partido Liberal
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