O parlamentar afirma que Neymar é 'o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira e um símbolo de talento, criatividade, superação e esperança para milhões de torcedores'. Afirma ainda que o ofício não tem intenção de interferência técnica nas decisões da Seleção Brasileira, reconhecendo sua autonomia e importância.

O deputado bolsonarista Hélio Lopes encaminhou um ofício à CBF para propor a convocação de Neymar Jr. na Copa do Mundo, destacando o atleta como 'o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira e um símbolo de talento, criatividade, superação e esperança para milhões de torcedores'.

O parlamentar também afirmou que o ofício não tem intenção de interferência técnica nas decisões da Seleção Brasileira, reconhecendo a autonomia e importância dessa instituição para o futebol brasileiro. O documento, de três páginas, foi motivado pela paixão dos milhões de brasileiros pelo futebol e pela história da Seleção





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Copa Do Mundo Neymar Jr. Deputado Bolsonarista ணிತ್ರ Georgian Football Federation Artilheiro Da Seleção Brasileira Patrocinador Do Partido Liberal

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