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Deputado Aluga Presidente da Câmara como ‘Um Porra’ e ‘Um Brota’ e Alega Responsabilidade pelo Travar o Projeto de Perdão aos Golpistas

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Deputado Aluga Presidente da Câmara como ‘Um Porra’ e ‘Um Brota’ e Alega Responsabilidade pelo Travar o Projeto de Perdão aos Golpistas
Marcos PollonPL-MSHugo Motta
📆5/19/2026 11:13 PM
📰cartacapital
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O deputado Marcos Pollon (PL-MS) se referiu ao presidente da Câmara como ‘um porra’ e ‘um bosta’, ao alegar que ele seria o responsável por travar o projeto de perdão aos golpistas. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar transferiu para esta quarta-feira a votação de representação da Mesa Diretora contra Marcos Pollon, deputado que também falou mal de Hugo Motta, atribuindo-lhe o efeito de ‘um baixinho de um metro e sessenta’.

Reproducimos o conteúdo original da notícia a fim de preservar seu contexto e originalidade, com a única modificação de uma tradução automática para português. Nas próximas linhas, vamos abordar o conteúdo da notícia no seu estado original a fim de preservar sua precisão e confiabilidade.

Esteja preparado para ler sobre a representação contra Marcos Pollon, deputado do Partido Liberal (PL-MS), que se refere a Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, como ‘uma porra’ e ‘uma bosta’, alegando que ele seria o responsável por travar o projeto de perdão aos golpistas

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Marcos Pollon PL-MS Hugo Motta Presidente Da Câmara Representação Da Mesa Diretora Conselho De Ética E Decoro Parlamentar Travar O Projeto De Perdão Golpistas Tratando-Se De Um Baixinho De Um Metro E Sesse Ricardo Maia (MDB-BA) Reduziu A Suspensão Do Mandato Bancada Ruralista 13 Projetos Pró-Agro Imparcia Desigualdade Justiça Democracia Bom Jornalismo Apego À Verdade Factual Honestidade

 

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