Deputado Aluga Presidente da Câmara como ‘Um Porra’ e ‘Um Brota’ e Alega Responsabilidade pelo Travar o Projeto de Perdão aos Golpistas

O deputado Marcos Pollon (PL-MS) se referiu ao presidente da Câmara como ‘um porra’ e ‘um bosta’, ao alegar que ele seria o responsável por travar o projeto de perdão aos golpistas. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar transferiu para esta quarta-feira a votação de representação da Mesa Diretora contra Marcos Pollon, deputado que também falou mal de Hugo Motta, atribuindo-lhe o efeito de ‘um baixinho de um metro e sessenta’.

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Esteja preparado para ler sobre a representação contra Marcos Pollon, deputado do Partido Liberal (PL-MS), que se refere a Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, como ‘uma porra’ e ‘uma bosta’, alegando que ele seria o responsável por travar o projeto de perdão aos golpistas





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