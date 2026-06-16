Deputada denuncia comentários misóginos e pede investigação da PF após morte de jovem em acidente de bungee jump

A deputada Erika Hilton acionou a Polícia Federal após usuários do X fazerem piadas de cunho sexual e necrófilo sobre o corpo de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morta em um salto de bungee jump em Limeira. Ela classifica as mensagens como incitação à violência sexual e misoginia.

A deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) acionou a Polícia Federal após identificar mensagens de cunho sexual e necrófilo compartilhadas no X (antigo Twitter) sobre o corpo de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos, morta em um acidente de bungee jump em Limeira, interior de São Paulo.

Em representação formal, a parlamentar solicita que os autores das publicações sejam investigados por incitação à violência sexual e apologia ao crime. Entre as frases postadas, usuários ironizaram a morte com expressões como 'festa no IML', 'Vou fazer concurso para o IML' e 'a terra vai comer antes que muita gente'. Erika Hilton classificou as condutas como criminosas e alertou para a naturalização da violência contra a mulher nas redes sociais.

'É assustador que comentários como 'tem uma festa no necrotério hoje' sejam feitos abertamente e as redes sociais não fazem nada a respeito. Isso é misoginia, isso é incitação, e isso é crime. Um crime cometido online. Não podemos permitir que a falta de moderação e responsabilidade das grandes tecnológicas continue normalizando tantos horrores', disse a deputada.

O caso que gerou a repercussão aconteceu no dia 9 de abril, quando Maria Eduarda participava de uma atividade de bungee jump na Ponte do Esqueleto, em Limeira. De acordo com a Polícia Militar, os instrutores responsáveis pelo salto não fixaram corretamente a corda de segurança, e a jovem foi lançada de uma altura de 40 metros, sofrendo uma parada cardiorrespiratória.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e liberado posteriormente para a família, sendo sepultado no domingo (14) no cemitério municipal de Jandira. As autoridades investigam o caso como homicídio com dolo eventual, uma vez que a equipe operava em um local com histórico de ocorrências graves, incluindo outras mortes. A Prefeitura de Limeira lamentou o ocorrido, mas afirmou que a fiscalização e o controle de acesso à ponte são de responsabilidade da União.

Já a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) declarou que nunca autorizou atividades esportivas no local e que, desde 2024, tenta restringir o acesso, mas foi pressionada por empresários da região. A ação de Erika Hilton reacende o debate sobre a responsabilidade das plataformas digitais na moderação de conteúdo e os limites da liberdade de expressão. Especialistas apontam que, embora haja liberdade para manifestar opiniões, discursos que incitam violência ou fazem apologia a crimes não são protegidos constitucionalmente.

O caso também expõe a misoginia estrutural que permeia comentários online, especialmente quando a vítima é mulher. A deputada espera que a Polícia Federal identifique os perfis e tome as medidas cabíveis, enquanto a sociedade cobra das big techs uma postura mais ativa contra conteúdos abusivos.

'Não se trata de censura, mas de responsabilização. O crime aconteceu online e precisa ser punido como tal', concluiu Erika. O inquérito segue em sigilo, mas a expectativa é de que os responsáveis sejam chamados a depor nos próximos dias





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