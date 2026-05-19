Deportivo Riestra vs. Montevideo - 1 a 0

Final de jogo entre Deportivo Riestra e Montevideo City Torque.

Finalização bloqueada, Antony Alonso (Deportivo Riestra) finalização com o pé esquerdo do lado esquerdo da área. Assistência de Alexander Díaz. Alexander Díaz (Deportivo Riestra) sofre uma falta no campo defensivo.

Oportunidade perdida Eduardo Agüero (Montevideo City Torque), finalização com o pé esquerdo de fora da área. Falta cometida por Nicolás Sansotre (Deportivo Riestra). Falta cometida por Franco Pizzichillo (Montevideo City Torque). Gol contra marcado por Ignacio Arce, Deportivo Riestra.

Montevideo City Torque 1, Deportivo Riestra 0. Finalização bloqueada, Alexander Díaz (Deportivo Riestra) finalização com o pé direito do lado direito da área. Oportunidade perdida Gonzalo Montes (Montevideo City Torque), finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Facundo Silvera após escanteio.

Salomón Rodríguez (Montevideo City Torque) finalização com o pé esquerdo do lado esquerdo da pequena área. Assistência de Facundo Silvera com um cruzamento. Alexander Díaz (Deportivo Riestra) sofre uma falta no campo defensivo. Finalização defendida em direção ao centro do gol.

Antony Alonso (Deportivo Riestra) finalização com o pé esquerdo do lado esquerdo da área. Assistência de Alexander Díaz. Impedimento, Montevideo City Torque. Facundo Silvera tentou um passe em profundidade que encontrou Salomón Rodríguez em posição irregular.

Pablo Siles (Montevideo City Torque) sofre uma falta no campo defensivo. Antony Alonso (Deportivo Riestra) sofre uma falta no campo defensivo





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Deportivo Riestra Vs. Montevideo Deportivo Riestra Vs. Monteverde City Torque Football Game Team

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