Deportivo Cuenca vs Recoleta: placar e oportunidades desperdiçadas no jogo de Primera División.

Este kadınlar futbol müsabakası Deportivo Cuenca vs Recoleta karşı karşıya oturdu. Deportivo Cuenca 2, Recoleta 2 skorla bitti.

David González ( Deportivo Cuenca ), finalização com o pé direito com muita distância vindo do lado esquerdo. Assistência de Yeltzin Erique. Gol! Deportivo Cuenca 2, Recoleta 2.

David González (Deportivo Cuenca) finalização com o pé direito do meio da área no canto inferior esquerdo. Finalização defendida em direção ao centro do gol. Matías Klimowicz (Deportivo Cuenca) finalização com o pé direito do meio da área. Finalização bloqueada, Matías Klimowicz (Deportivo Cuenca) finalização com o pé direito do meio da área.

Assistência de Ariel Mosquera com um passe de cabeça. Finalização defendida no lado esquerdo do gol. Junior Noguera (Recoleta) finalização com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Facundo Echeguren.

Oportunidade perdida Allan Wlk (Recoleta), finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Wilfrido Báez N depois de um contra-ataque. Oportunidade perdida Nicolás Marotta (Recoleta), de cabeça do meio da área. Assistência de Junior Noguera com um cruzamento após escanteio.

Finalização defendida no lado esquerdo do gol. David González (Deportivo Cuenca) finalização com o pé direito do lado esquerdo da área. Assistência de Eddie Guevara N.Gol! Deportivo Cuenca 1, Recoleta 2.

Junior Noguera (Recoleta) finalização com o pé esquerdo do meio da área no canto inferior esquerdo. Assistência de Ronal Domínguez. Gol! Deportivo Cuenca 0, Recoleta 1.

Pedro Ríos (Recoleta) finalização com o pé esquerdo de muito perto no ângulo superior direito





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