Departamento de Defesa dos EUA solicita US$ 80 bilhões para custos da guerra com o Irã e outras despesas

Secretário adjunto de Defesa, Stephen Feinberg, comunicou a parlamentares a necessidade de recursos adicionais, incluindo verbas não militares, como auxílio agrícola. Pedido ocorre em meio a incertezas sobre custo total do conflito e oposição no Congresso.

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos necessita de um financiamento suplementar significativo para cobrir os custos operacionais da guerra com o Irã, além de outras despesas não vinculadas diretamente ao conflito.

A informação foi divulgada pelo jornal Wall Street Journal, citando fontes conhecedoras do assunto, e refere-se a declarações feitas pelo secretário adjunto de Defesa, Stephen Feinberg, a parlamentares em conversas telefônicas durante a semana. Segundo o relato, um pedido de orçamento completo, que abrange verbas para o Pentágono e também para áreas como auxílio agrícola e assistência em desastres, deve ser encaminhado ao Congresso nos próximos dias.

A agência Reuters não conseguiu confirmar esses dados de imediato, e nem a Casa Branca nem o Pentágono se pronunciaram fora do horário comercial. A incerteza sobre o custo total da guerra, iniciada em 28 de fevereiro sob a coordenação do ex-presidente Trump e de Israel, permanece como um ponto de tensão no Capitólio. Um pedido inicial de US$ 200 bilhões para financiamento adicional da Defesa encontrou resistência considerável entre os congressistas.

Esse cenário se complica ainda mais pelo contexto político, já que o Partido Republicano, que busca manter o controle do Congresso, enfrenta a preocupação dos eleitores com questões econômicas domésticas, como o aumento do custo de vida, os preços da energia e o impacto financeiro do conflito com o Irã. O diretor de orçamento da Casa Branca, Russell Vought, durante audiência na Comissão de Orçamento da Câmara em abril, reconheceu não possuir uma estimativa concreta para os gastos da guerra, ao mesmo tempo em que defendia o pedido do ex-presidente por um orçamento militar anual recorde de US$ 1,5 trilhão.

Diante disso, a solicitação de US$ 80 bilhões soma-se a um debate mais amplo sobre prioridades fiscais e transparência nos gastos governamentais. A lack de uma avaliação precisa sobre os custos do conflito gera críticas de parlamentares de ambos os partidos, que questionam a ausência de uma estratégia clara de despesas e o possível desvio de recursos de áreas sociais para fins militares.

A Walton Street Journal destacou que a inclusão de itens não relacionados à defesa no pacote orçamentário reflete a prática comum de anexar priority measures a projetos de lei de financiamento de emergência, mas que essa abordagem pode enfrentar resistência em um Congresso dividido. A situação coloca pressão adicional sobre a administração, que precisa equilibrar demandas de segurança nacional com as crescentes demandas por investimentos em infraestrutura, saúde e educação.

O resultado dessas negociações terá implicações diretas no déficit orçamentário e na capacidade do governo federal de responder a crises internas sem comprometer ainda mais a dívida pública





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