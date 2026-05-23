Deolane é alvos da Operação Vérnix, segue para unidade prisional para conclusão da investigação

Deolane foi alvos da Operação Vérnix, que investiga suposta esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital. Após deixar o presídio, a influenciadora segue para uma unidade prisional situada a quase 700 quilômetros de distância, para a conclusão da investigação. Mais de 800 detentas já estão sendo presas na unidade, que opera acima da capacidade. A influenciadora deixará a instituição quando o Ministério Público oferecer denúncia contra ela e os demais investigados. A denúncia será oferecida em breve.

Após ser alvos da Operação Vérnix , que investiga supostamente esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital, Deolane deixou o presídio em São Paulo às 5h da manhã e seguiu para uma unidade prisional situada a quase 670 quilômetros de distância.

A influenciadora chegou ao destino a pouco depois das 12h. A unidade, situada em uma área rural do município, atualmente opera acima da capacidade de 714 presas, abrigando mais de 800 detentas. De acordo com dados oficiais da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), a área destinada à inclusão provisória (APP) tem capacidade para 72 pessoas, mas atualmente abriga 80 internas. Já o setor específico para situações de custódia (PC) tem capacidade para quatro presas, sendo duas as atuais ocupantes.

Em breve, o Ministério Público oferecerá denúncia contra Deolane e os demais investigados em ação penal





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