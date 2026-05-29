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Deolane Bezerra é suspeita de planejar atentado contra Flávio Bolsonaro

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Deolane Bezerra é suspeita de planejar atentado contra Flávio Bolsonaro
Deolane BezerraFlávio BolsonaroAtentado
📆5/29/2026 3:27 AM
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A Polícia Legislativa do Senado registrou boletim de ocorrência após denúncia do funkeiro MC Misa sobre suposto plano de atentado contra o senador Flávio Bolsonaro. A influenciadora Deolane Bezerra é a principal suspeita.

A Polícia Legislativa do Senado Federal registrou um boletim de ocorrência para investigar a suspeita de que a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra estaria planejando um atentado contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A denúncia foi apresentada pelo funkeiro MC Misa, que em um vídeo publicado no canal Frank Clips afirmou que Deolane, em conluio com outros indivíduos, estaria articulando o assassinato do parlamentar. Segundo o músico, o plano teria motivações políticas, pois a vitória de Flávio Bolsonaro em uma eventual disputa presidencial prejudicaria os interesses da influencer e de seus aliados.

O boletim de ocorrência foi protocolado pelo policial legislativo Bruno Ribeiro Fonseca, da Coordenação de Polícia de Investigação e Judiciária do Senado, com base em informações da Inteligência da própria Polícia do Senado Federal. O documento solicita a verificação preliminar da procedência das informações veiculadas nas gravações entregues. Caso sejam encontrados indícios suficientes, a Polícia Legislativa poderá instaurar um inquérito formal para aprofundar as investigações.

O vídeo com as declarações de MC Misa foi anexado ao registro, ocorrido na última quarta-feira, 27 de setembro. No vídeo, MC Misa detalha que o suposto atentado estaria sendo planejado porque, caso Flávio Bolsonaro vença a disputa presidencial, haveria um efeito negativo tanto para a esquerda quanto para pessoas ligadas a Deolane. Ele afirmou que não tem envolvimento com o possível crime e que estava apenas relatando ameaças que circulam no mundo do funk.

O funkeiro também destacou que os envolvidos no suposto plano não seriam criminosos comuns, mas sim políticos com ligações com Deolane, que mapearia a situação e faria acontecer. Essas declarações geraram grande repercussão e levaram a Polícia Legislativa a agir. Vale lembrar que Deolane Bezerra foi presa na última semana durante uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo, sob suspeita de envolvimento com a facção criminosa PCC. A influencer nega todas as acusações.

Sua defesa alega que as acusações são infundadas e fazem parte de uma perseguição política. A influenciadora já havia sido alvo de controvérsias anteriores, mas esta é a primeira vez que é citada em um suposto plano de atentado contra um parlamentar. A denúncia de MC Misa trouxe à tona um cenário de tensão política e levantou questionamentos sobre a segurança de figuras públicas.

O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas aliados já pedem uma investigação rigorosa. A Polícia Legislativa, por sua vez, mantém sigilo sobre os próximos passos da apuração. O episódio também reacende o debate sobre o papel das redes sociais e dos influenciadores na disseminação de informações e na formação de opinião pública.

A rápida propagação de vídeos e declarações pode tanto contribuir para a transparência quanto gerar desinformação e pânico. Cabe às autoridades avaliar a credibilidade das fontes e a consistência das provas apresentadas. A situação acirra ainda mais o clima político no país, especialmente em um período pré-eleitoral. A possibilidade de um atentado contra um senador da República mobiliza as forças de segurança e reforça a necessidade de um debate responsável sobre a violência política.

As investigações seguem em andamento, e novos desdobramentos podem surgir nas próximas semanas

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